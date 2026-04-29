بیکاری ۲ میلیون نفر در جنگ رمضان تکذیب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، پس از انتشار مطلبی در برخی کانالها با این مضمون که «شخصی با عنوان مدیر گروه سرمایه اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس، شمار بیکارشدگان جنگ ۴۰ روزه را ۲ میلیون نفر اعلام کرده است»، به منظور تنویر افکار و اذهان عمومی ضمن تکذیب و رد قاطع این آمار، موارد زیر را اعلام میدارد؛
نخست آنکه مرکز پژوهشهای مجلس، هیچ آماری مبنی بر «بیکاری ۲ میلیون نفر در نتیجه جنگ ۴۰ روزه» یا «۵۰۰ هزار نفر در جنگ ۱۲ روزه» منتشر نکرده است و اساسا چنین ارقامی در هیچ گزارش رسمی این مرکز وجود ندارد و مرکز آنها را کاملاً بیاساس و فاقد هرگونه پشتوانه آماری یا تحقیقاتی در این مرکز میداند.
دوم آنکه فرد بیانکننده این مطالب، «مدیر گروه سرمایه اجتماعی» یا مدیر هیچ گروه تخصصی دیگری در این مرکز نیست و وی فقط در مقام کارشناس در تولید برخی گزارشهای مرکز همکاری داشته، اما هرگز نماینده رسمی مرکز برای اعلام آمارهای کلان نبوده است.
سوم، مطالب فوق تنها نظر شخصی گوینده مطالب بوده و ربطی به مواضع، گزارشها و یافتههای مرکز پژوهشهای مجلس ندارد.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی هرگونه مسئولیت در قبال محتوای این اظهارات را رد میکند.
