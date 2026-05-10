۹۹.۵ درصد از خانوارها، اعتبار یارانه زمستان را استفاده کردند

به گزارش خبرنگار مهر، ۳ ماه پایانی سال ۱۴۰۴ یارانه غیرنقدی خانوارهای ایرانی ساکن در کشور به یک میلیون تومان، به ازای هر نفر افزایش یافت.

مبلغ کالابرگ که در ۹ ماهه سال گذشته بین ۳۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان بر اساس دهک‌بندی واریز می‌شد، با حذف ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ تومان و افزایش قیمت اقلام خوراکی افزایش یافت.

ایمان زنگنه، سخنگو معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که ۸۶.۹ میلیون نفر در حال دریافت کالابرگ هستند، به خبرنگار مهر گفت: ۹۹.۵ درصد از خانوارهای مشمول طرح از این کمک معیشتی دولت که در زمستان (دی، بهمن و اسفند) لحاظ شده بود، استفاده کردند.

گفتنی است، اعتبار یارانه غیرنقدی این بازه زمانی تا ۱۴ فروردین ۱۴۰۵ بود.