رونمایی از ۴ محصول اسانس گل محمدی در پژوهشکده اسانس های طبیعی قمصر

محسن بهپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تغییر رویکرد پژوهشکده اسانس های طبیعی قمصر کاشام و حرکت به پژوهش‌های محصول‌محور اظهار کرد: پایه این چهار تا محصول، اسانس گل محمدی محلول در آب هست که با تکنیک خاص اسانس محلول در آب تولید می شود.

وی کنستانتره اسانس گل محمدی خاطر ابراز کرد: این اسانس با روشی خاص از گل محمدی به دست می‌آید که نسبتاً از هر چهار تا چهار و نیم تن گل محمدی، حدود یک کیلو اسانس محلول در آب حاصل می‌شود.

رئیس پژوهشکده اسانس های طبیعی قمصر کاشان اسپری افزودنی خوراکی با غلظت ۱۰۰ میلی‌گرم در ۱۰۰ سی‌سی با غلظت بالا را یکی از محصولات عنوان و تصریح کرد: با تولید این محصول به‌جای مخلوط کردن گلاب سنتی در غذا و نوشیدنی‌ها، قابیلت استفاده از این محصول وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: اسپری گلاب به‌عنوان محصول بهداشتی با فرمولاسیون ویژه از دیگر محصول تولید شده است که این محصول با خواص آبرسانی پوست و اثرات دارویی مانند بهبود جوش و شادابی پوست را دارد.

بهپور گلاب آشامیدنی با غلظت حدود شش میلی‌گرم درصد اسانس را از دیگر محصولات عنوان کرد و افزود: این محصول نیز به‌صورت نوشیدنی قابل‌مصرف به‌طور مستقیم و برای نوشیدن متناوب استفاده می شود که با توجه به خواص متعدد، این محصولات در اروپا و کشورهای عربی مورد استقبال است و پیگیری استفاده از این سیستم‌ها در ایران نیز در حال انجام است.

وی اظهار کرد: اکنون چهار محصول علمی-فرمولاسیون شده‌است و باید مجوزهای مربوط به غذا، دارو و استاندارد اخذ شود تا امکان عرضه بازار را پیدا کند تا در آینده این محصولات، توسط شرکت‌های دانشگاهی به تولید انبوه رسانده شود.