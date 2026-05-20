پروژه آبرسانی راکد آبرسانی به ۱۴۱ روستای مهاباد وارد فاز اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی نجفی عصر چهارشنبه در جلسه بررسی مشکلات آب و فاضلاب مهاباد اظهار کرد: در حوزه روستایی، بخش عمده پروژه‌های سال گذشته به پایان رسیده و امسال نیز تعیین تکلیف پیمانکاران پروژه‌های در دست اجرا ادامه دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌غربی ادامه داد: ساختمان آب و فاضلاب مهاباد تنها ساختمان این شرکت بود که در جنگ تحمیلی مورد حمله قرار گرفت اما خوشبختانه خسارت جانی نداشت.

نجفی بیان کرد: با وجود از بین رفتن ساختمان اداره، ارائه خدمات و پایداری شبکه بدون وقفه انجام شده و خللی در ارایه خدمات به شهروندان ایجاد نشده است.

وی ادامه داد: همچنین پروژه آبرسانی به ۱۴۱ روستای مهاباد که در چند سال گذشته راکد مانده بود، با تزریق اعتبار فعال شده و عملیات لوله‌گذاری آن در حال انجام است.

فرماندار ویژه مهاباد هم در این جلسه گفت: امسال، مشکلات تنش آبی با توجه به سخاوت طبیعت نسبت به منطقه کاهش یافته است.

محمدصادق امیرعشایری با اشاره به وضعیت تامین آب شرب اظهار کرد: فعال شدن پروژه تامین آب شرب ۱۴۱ روستا خبر خوشحال‌کننده‌ای است که با پیگیری نماینده مردم تحقق یافته است.

وی همچنین با بیان اینکه مهاباد دارای بیشترین شبکه فاضلاب در منطقه است، گفت: انتظار می‌رود چند درصد باقی‌مانده برای تکمیل کامل شبکه فاضلاب شهرستان به عنوان یک شهر نمونه مورد توجه و اقدام قرار گیرد.

فرماندار ویژه مهاباد افزود: پروژه شهید خلبان حیدری در منطقه محروم خلیفان از جمله اولویت‌های حوزه آب شهرستان است و باید هرچه سریع ‌تر تکمیل شود.