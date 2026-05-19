کنگره فرهنگی هنری «پرواز تا خورشید» برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، کنگره فرهنگی هنری با عنوان « پرواز تا خورشید» با حضور اصحاب فرهنگ و هنر فرهیختگان و مدیران ارشد کشور و جمعی از مردم و دوستداران شهید رییسی در تالار وحدت ایران ، برگزار شد.

بر اساس این گزارش این کنگره در آستانه دومین سالگرد شهادت آیت الله رئیسی و همراهان آسمانی وی در شرایطی کشور عزادار شهادت قائد امت ،رهبر شهید انقلاب اسلامی و سایر شهدا جنگ رمضان ، برگزار شد.

حجت الاسلام محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور، حجت الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ، محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت سیزدهم،اسماعیل سقاب اصفهانی ،معاون رئیس‌جمهور ایران و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی ،محمد صادق معتمدیان استاندار تهران، عبدالحسین روح الامینی نماینده مجلس شورای اسلامی، مالک شریعتی نماینده مجلس شورای اسلامی ، داریوش ارجمند هنرمند تئاتر سینما در این مراسم حضور داشتند.

در این کنگره مستند «پرواز تا خورشید » که در خصوص پرواز اردیبهشت بود که تصویر گر بخشی از زندگی شهید آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور دولت سیزدهم با عنوان شهید جمهور و جان فدای ایران بود که به همراه، همراهان خود شهید حجت الاسلام سید محمدعلی آل هاشم نماینده ولی‌فقیه و امام جمعه تبریز، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه، مالک رحمتی استاندار آذربایجان شرقی، سرتیپ دوم پاسدار سید مهدی موسوی فرمانده یگان حفاظت رئیس‌جمهور، سرهنگ سید طاهر مصطفوی خلبان و سرهنگ محسن دریانوش کمک خلبان به در سانحه سقوط بالگرد در ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، به شهادت رسیدند.