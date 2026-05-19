به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه بررسی مسائل فرمانداری شهرستان تبریز روز سهشنبه بیستونهم اردیبهشت ۱۴۰۵ با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری آذربایجان شرقی، فرماندار تبریز و بخشداران این شهرستان در محل فرمانداری برگزار شد.
تقی کرمی در این نشست با اشاره به ضرورت رعایت عدالت در امور استخدامی اظهار کرد: یکی از مطالبات مهم از سازمان امور اداری و استخدامی، تعیین تکلیف و تبدیل وضعیت همکاران استانداری است که با جدیت در حال پیگیری است و مسیر قانونی آن از طریق برگزاری آزمون استخدامی انجام میشود.
وی با تأکید بر اهمیت ثبات و امنیت شغلی کارکنان افزود: یکی از دغدغههای اصلی مدیریت عالی استان، ایجاد شرایطی است که علیرغم تنوع قراردادها، تفاوتی در دریافتی کارکنان وجود نداشته باشد و عدالت در پرداختها به شکل واقعی محقق شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و کاهش روند تخصیص بودجه نسبت به سالهای گذشته گفت: با وجود محدودیتهای مالی و شرایط تورمی، تلاش شده است تأمین و پرداخت حقوق کارکنان با مشکلی مواجه نشود و در این زمینه اهتمام ویژهای صورت گرفته است.
کرمی با بیان اینکه ملیشدن حقوق کارکنان از برنامههای در دست پیگیری است، تصریح کرد: در این راستا دیدارهایی با وزیر کشور انجام شده و درخواست حمایت از رئیس کمیسیون تلفیق نیز مطرح شده است. هرچند این موضوع زمانبر خواهد بود، اما نسبت به تحقق آن امیدواریم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جابهجایی نیروها میان شهرستانها و مرکز استان گفت: انتقال نیروها باید در وهله نخست بر اساس تخصص افراد انجام شود و توزیع عادلانه نیروی متخصص از وظایف مهم مدیریتی به شمار میرود.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری همچنین بر ضرورت برنامهریزی هدفمند در حوزه آموزش کارکنان تأکید کرد و گفت: آموزش در هر سطح و حوزهای باید مبتنی بر نیازسنجی باشد و بیبرنامگی در این بخش قابل قبول نیست.
نظر شما