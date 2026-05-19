کشف ۴ هزار لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع در پلدختر

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان اعلام کرد: مأموران انتظامی شهرستان پلدختر حین گشت‌زنی و کنترل محورهای مواصلاتی، به یک دستگاه کامیون ایسوزو مشکوک شدند.

پس از توقف خودرو و طی بررسی‌های به‌عمل‌آمده، مشخص شد که این کامیون حامل چهارهزار لیتر گازوئیل قاچاق و فاقد هرگونه مجوز قانونی و خارج از شبکه توزیع است.

دراین‌رابطه، یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان ضمن تأکید بر عزم جدی پلیس در مبارزه با قاچاق کالا و سوخت، از شهروندان درخواست کرد هرگونه اخبار مربوط به فعالیت‌های قاچاق را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.