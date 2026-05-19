هوای چهارمحال و بختیاری ناسالم برای همه سنین؛ وضعیت نارنجی

به گزارش خبرنگار مهر، محسن کریمی عصر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران، گفت: با توجه به ورود توده گردوغبار با منشأ کشور عراق، آلودگی هوا به‌صورت متناوب تا روز جمعه در استان تداوم خواهد داشت.

وی تصریح کرد: بر اساس پایش‌های انجام‌شده، در حال حاضر کیفیت هوای استان برای همه گروه‌های سنی ناسالم است و لازم است شهروندان، به‌ویژه کودکان، سالمندان و بیماران، از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.

کریمی افزود: استفاده از ماسک، پرهیز از فعالیت بدنی در فضای باز و ماندن در منزل از جمله تمهیدات ضروری برای کاهش آثار این شرایط است.

وی بیان کرد: اداره کل حفاظت محیط زیست استان با جدیت وضعیت کیفی هوا را رصد می‌کند و در همین راستا جلسه کارگروه مدیریت شرایط اضطرار گردوغبار نیز برگزار شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری ادامه داد: پایش صنایع مولد گردوغبار و آلاینده با سخت‌گیری بیشتر در دستور کار قرار دارد و اقدامات لازم برای مدیریت شرایط و کاهش آثار آلودگی هوا به‌صورت مستمر پیگیری می‌شود.