۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۴۴

ساختمان شورای‌عالی قرآنی لرستان در مراحل پایانی تکمیل است

خرم‌آباد - معاون اداره کل راه و شهرسازی لرستان، گفت: ساختمان شورای‌عالی قرآنی این استان در مراحل پایانی تکمیل است.

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان درویشیان در حاشیه بازدید از روند اجرای پروژه احداث ساختمان شورای‌عالی قرآنی استان لرستان، اظهار داشت: این پروژه که عملیات اجرایی آن از سال ۱۳۹۳ آغاز شده است، هم‌اکنون به پیشرفت فیزیکی ۹۳ درصد رسیده و در مراحل پایانی تکمیل قرار دارد.

وی با اشاره به اهمیت این پروژه در توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و قرآنی استان، افزود: ارزش روز این پروژه بالغ بر ۵۳۰ میلیارد ریال برآورد شده و برای تکمیل و بهره‌برداری نهایی آن، ۷۰ میلیارد ریال اعتبار دیگر موردنیاز است که در صورت تخصیص به‌موقع، زمینه افتتاح آن در هفته دولت سال جاری فراهم خواهد شد.

معاون اداره کل راه و شهرسازی لرستان با تأکید بر عزم این اداره کل برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، تصریح کرد: تلاش مجموعه راه و شهرسازی استان بر این است که با تأمین اعتبارات لازم، پروژه‌های اولویت‌دار فرهنگی و زیربنایی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسند تا مردم شریف استان از مزایای آن بهره‌مند شوند.

