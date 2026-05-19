به گزارش خبرگزاری مهر، احسان درویشیان در حاشیه بازدید از روند اجرای پروژه احداث ساختمان شورای‌عالی قرآنی استان لرستان، اظهار داشت: این پروژه که عملیات اجرایی آن از سال ۱۳۹۳ آغاز شده است، هم‌اکنون به پیشرفت فیزیکی ۹۳ درصد رسیده و در مراحل پایانی تکمیل قرار دارد.

وی با اشاره به اهمیت این پروژه در توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و قرآنی استان، افزود: ارزش روز این پروژه بالغ بر ۵۳۰ میلیارد ریال برآورد شده و برای تکمیل و بهره‌برداری نهایی آن، ۷۰ میلیارد ریال اعتبار دیگر موردنیاز است که در صورت تخصیص به‌موقع، زمینه افتتاح آن در هفته دولت سال جاری فراهم خواهد شد.

معاون اداره کل راه و شهرسازی لرستان با تأکید بر عزم این اداره کل برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، تصریح کرد: تلاش مجموعه راه و شهرسازی استان بر این است که با تأمین اعتبارات لازم، پروژه‌های اولویت‌دار فرهنگی و زیربنایی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسند تا مردم شریف استان از مزایای آن بهره‌مند شوند.