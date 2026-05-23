استاندار گیلان به پویش ۲۵ درجه پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حقشناس در حاشیه نشست هماندیشی روابطعمومیهای استان، ضمن تأکید بر اهمیت مدیریت مصرف انرژی در شرایط کنونی، رسماً به این پویش پیوست.
وی با اشاره به اهداف «پویش ۲۵ درجه» برای بهینهسازی مصرف در ادارات و منازل، گفت: روابطعمومیها به عنوان قلب تپنده هر سازمان، باید پیشگام نهادینه سازی فرهنگ درست مصرف کردن باشند.
استاندار گیلان تصریح کرد: از تمامی سفیران اطلاعرسانی در دستگاههای اجرایی انتظار داریم با استفاده از ظرفیتهای رسانهای خود، مردم را به پیوستن به این پویش ملی دعوت کنند.
حقشناس، پایداری شبکه برق و جلوگیری از خاموشیها را نیازمند عزم عمومی و مشارکت حداکثری دانست و تأکید کرد: با همراهی همگانی و در پیش گرفتن الگوی صحیح مصرف، میتوانیم با کمترین چالش از اوج پیک مصرف تابستان عبور کنیم.
