مواد غذایی تاریخ‌ مصرف گذشته در بوشهر معدوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، امین کریمی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای حفظ سلامت عمومی و نظارت دقیق بر زنجیره تأمین مواد غذایی، عملیات بازرسی مشترک و گسترده‌ای در شهرستان بوشهر انجام شد که این بازرسی با حضور هم‌زمان کارشناسان فرمانداری، اداره دامپزشکی، مرکز بهداشت، اداره صنعت، معدن و تجارت، نمایندگان صنف و اداره کل تعزیرات حکومتی استان بوشهر انجام شد.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بوشهر افزود: هدف اصلی این عملیات، پایش دقیق مراکز عرضه مواد خام با منشا دامی و اطمینان از رعایت استانداردهای بهداشتی در فروش محصولات بود.

وی اذعان کرد: در جریان این بازدیدها، بازرسان موفق شدند ۳۵۰ کیلوگرم گوشت مرغ تاریخ‌ گذشته را در مراکز عرضه شناسایی و این مواد غذایی غیرمجاز بلافاصله ضبط و تحت نظارت کارشناسان به مرکز تبدیل ضایعات ارسال و معدوم‌سازی شدند تا از ورود آن‌ها به چرخه مصرف مردم جلوگیری شود.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بوشهر اشاره کرد: علاوه بر اقدامات انجام‌شده در اردیبهشت‌ماه طی نظارت‌های مستمر بر مراکز عرضه مواد خام با منشا دامی دو واحد صنفی که تخلفات جدی در عرضه مواد غذایی تاریخ‌ گذشته و غیربهداشتی داشته‌اند، به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی افزود: ۲ واحد صنفی دیگر نیز به دلیل عدم رعایت مقررات، به صورت موقت پلمب تا پس از رفع نقص و تأیید بازرسان، مجوز فعالیت مجدد دریافت کنند.

وی بیان کرد: مدیریت این عملیات نشان‌دهنده عزم جدی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی استان بوشهر برای برخورد قاطع با متخلفان و تضمین سلامت سفره‌های مردم است و شهروندان می‌توانند با گزارش تخلفات مشاهده‌ شده در مراکز عرضه مواد غذایی، به حفظ سلامت جامعه کمک کنند.