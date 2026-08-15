  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۳۲

پیش‌فروش بلیت‌ قطارهای مسافری شهریورماه از دوشنبه

پیش‌فروش بلیت‌ قطارهای مسافری شهریورماه از دوشنبه

پیش‌فروش بلیت‌ قطارهای مسافری برای بازه زمانی یکم تا ۳۱ شهریورماه از روز دوشنبه (۲۶ مردادماه) آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، راه‌آهن اعلام‌کرد: پیش‌فروش بلیت‌ قطارهای مسافری برای بازه زمانی یکم تا ۳۱ شهریورماه (مسیرهای رفت تا ۳۱ شهریور و مسیرهای برگشت تا اول مهر) از روز دوشنبه (۲۶ مردادماه) آغاز می‌شود.

پیش‌فروش بلیت در همه محورها از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح روز دوشنبه (۲۶ مردادماه) از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز می شود.

پیش فروش حضوری بلیت‌های این بازه زمانی نیز از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ روز دوشنبه (۲۶ مردادماه) از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام می شود.

لازم به ذکر است از ساعت ۱۳:۳۰ روز دوشنبه به بعد (پس از انجام عملیات پشتیبان گیری سامانه) به صورت همزمان پیش فروش ادامه خواهد داشت.

هموطنان برای کسب اطلاعات بیش‌تر می‌توانند به صورت شبانه‌روزی با سامانه اطلاع‌رسانی راه‌آهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند.

کد مطلب 6917416
سمیه رسولی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه