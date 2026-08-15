محمود محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازگشایی دو پروژه بازطراحی و بهسازی‌شده در شهرستان‌های رودبار و رشت با حضور دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و استاندار گیلان، اظهار کرد: کتابخانه «حکیم فردوسی» رودبار با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال، با مشارکت خیرین و تأمین تجهیزات از سوی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به بهره‌برداری رسید.

وی همچنین از بهسازی و شاداب‌سازی کتابخانه «باران» رشت با اعتباری ۷۰ میلیارد ریالی خبر داد و افزود: این مجموعه امروز و همزمان با ماه ربیع‌الاول در اختیار عموم مردم قرار گرفت.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی گیلان با اشاره به ظرفیت ویژه کتابخانه کودکان باران، اظهار داشت: این مجموعه به صورت تخصصی در حوزه «مادر و کودک» فعالیت می‌کند و می‌تواند نقش مهمی در تحقق اهداف سازمانی نهاد کتابخانه‌ها داشته باشد.

محمدی با بیان اینکه نهاد کتابخانه‌های عمومی در کنار پروژه‌های احداثی، بهسازی و بازطراحی کتابخانه‌های قدیمی را در اولویت قرار داده، گفت: دو پروژه امروز از جمله طرح‌هایی هستند که پس از بازطراحی در اختیار مردم قرار گرفته‌اند.

وی در ادامه از برنامه‌ریزی برای افتتاح چند پروژه دیگر در هفته دولت از جمله کتابخانه «آب کنار بندرون» وکتابخانه «فرهنگ» در شهرستان لنگرود خبر داد و افزود: این دو پروژه در هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسند و در اختیار مردم قرار خواهند گرفت.