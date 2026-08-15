خرید تضمینی گندم در قزوین از ۲۰۶ هزار تن عبور کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز حریری‌مقدم اظهار کرد: بر اساس آخرین گزارش‌های دریافتی، تاکنون ۴۴ هزار میلیارد ریال از مطالبات گندمکارانی که تا ۱۹ مردادماه محصول خود را به مراکز خرید تضمینی تحویل داده و اطلاعات آنها در سامانه بانک کشاورزی ثبت شده، پرداخت شده است.

وی افزود: مجموع مطالبات گندمکاران استان بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد ریال است که تاکنون حدود ۴۴ درصد آن پرداخت شده و روند پرداخت مطالبات سایر کشاورزان نیز پس از تکمیل فرآیند ثبت اطلاعات و تأمین اعتبارات، به صورت مرحله‌ای ادامه خواهد داشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به روند خرید تضمینی گندم در استان گفت: تاکنون ۲۰۶ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان توسط مراکز خرید تضمینی دریافت شده است.

حریری‌مقدم ادامه داد: میزان خرید تضمینی گندم در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۶ هزار تن افزایش داشته است که نشان‌دهنده رشد میزان خرید در سال جاری است.

وی با اشاره به برآوردهای انجام‌شده برای پایان فصل خرید اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود تا پایان فصل خرید، حدود ۲۱۵ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان استان به صورت تضمینی خریداری شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تصریح کرد: خرید تضمینی گندم یکی از ابزارهای مهم حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و تأمین امنیت غذایی کشور است و استمرار این فرآیند می‌تواند زمینه حفظ انگیزه کشاورزان برای تداوم تولید این محصول راهبردی را فراهم کند.

حریری‌مقدم با بیان اینکه پرداخت مطالبات کشاورزان از اولویت‌های دولت و وزارت جهاد کشاورزی است، گفت: تلاش می‌شود فرآیند پرداخت مطالبات گندمکاران پس از تکمیل اطلاعات و تأمین منابع مالی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن ادامه پیدا کند.

وی در پایان از تلاش گندمکاران استان و همچنین همکاری دستگاه‌های اجرایی و عوامل دخیل در اجرای طرح خرید تضمینی گندم قدردانی کرد و افزود: استمرار روند تولید و خرید تضمینی گندم، علاوه بر حمایت از تولیدکنندگان، نقش مؤثری در تقویت ذخایر راهبردی و تأمین امنیت غذایی کشور خواهد داشت.