طرح تشدید نظارت دامپزشکی در بوشهر اجرا شد

امین کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر از طرح تشدید نظارت بهداشتی بر فرآورده‌های خام دامی در بوشهر خبر داد و اظهار کرد: طی این طرح اکیپ‌های نظارت بهداشتی دامپزشکی در دو شیفت کاری صبح و بعد از ظهر بر مراکز عرضه فرآورده‌های خامی نظارت مستمر خواهند داشت.

وی یکی از نتایج طرح‌های تشدید نظارت، را معدوم‌سازی مواد غذایی غیرقابل مصرف یا تاریخ گذشته دانست و بیان کرد: طی روز اول اجرای طرح بازرسی‌و تشدید نظارت در سطح شهرستان ۲۰۰ کیلوگرم مواد غذایی غیرقابل مصرف ضبط، معدوم و از چرخه مصرف شهروندان خارج‌شده است.

کریمی بیان کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا نیاز به مشاوره در حوزه سلامت مواد غذایی خام با منشأ دامی، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۱۲ اطلاع دهند تا بازرسان بتوانند به فوریت رسیدگی و پیگیری کنند.