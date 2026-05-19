حسینعلی محمدی، مدیرکل مدیریت بحران استان مازندران در گفت وگو با خبرنگار مهر از افتتاح ایستگاه شتابنگار زلزله در روستای ناندل از توابع بخش لاریجان شهرستان آمل خبر داد و گفت: این پروژه سنگ بنای ایجاد سیستم هشدار زودهنگام زلزله در مناطق کوهستانی استان است.
محمدی با اشاره به حساسیت منطقه لاریجان از نظر زمینشناسی، اظهار داشت: نصب ایستگاه شتابنگار در این نقطه استراتژیک، یکی از مهمترین اقدامات در راستای پیشبینی دقیقتر رفتار زمین در برابر زلزله است. این تجهیزات با ثبت دقیق شتاب زمین، دادههای حیاتی را برای تحلیلهای لرزهنگاری و بهروزرسانی نقشههای خطر زلزله فراهم میکنند.
مدیرکل مدیریت بحران استان مازندران با تأکید بر اهمیت این پروژه در مدیریت بحران، تصریح کرد: از دیدگاه مدیریت بحران، این پروژه سنگ بنای ایجاد یک سیستم هشدار زودهنگام است که میتواند زمان واکنش تیمهای امدادی را افزایش داده و از خسارات جانی و مالی در صورت وقوع گسلهای فعال، به شدت بکاهد.
وی گفت: این پروژه با همکاری مرکز تحقیقات ساختمان راه و مسکن و ستاد مدیریت بحران استان انجام شده و زیرساخت لازم برای پایش لحظهای لرزهها در ارتفاعات مازندران را فراهم میآورد.
