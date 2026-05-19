اجرای طرح قرآنی «برکت آغوش» در بیمارستان طالقانی تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم روز سه‌شنبه با همکاری مشترک «قرارگاه خانواده، بانوان و جمعیت بنیاد برکت» و «اداره قرآنی دانشگاه علوم پزشکی تبریز» به اجرا درآمد. هدف اصلی از برگزاری این طرح، ارج نهادن به جایگاه والای مادری و توجه به ارزش‌های دینی و ملی در حوزه جوانی جمعیت ارزیابی شده است.

در جریان این برنامه، از مادران حاضر در بیمارستان که دارای سه فرزند و بیشتر هستند، با اهدای هدایایی نفیس تقدیر به عمل آمد. در این مراسم بر نقش استراتژیک و بی‌بدیل مادران در تربیت نسل آینده‌ساز و صیانت از نهاد خانواده تأکید شد.

همچنین در حاشیه این مراسم، نشست تخصصی با مدیریت بیمارستان طالقانی تبریز برگزار گردید. در این جلسه، طرفین در خصوص ضرورت توجه ویژه به زیرساخت‌های حوزه مادران و نوزادان و شناسایی نیازهای اولویت‌دار این قشر به گفتگو پرداختند. بهره‌گیری از ظرفیت‌های نهادهای حمایتی و دانشگاهی برای ارتقای سطح خدمات‌رسانی در بخش‌های زنان و زایمان از دیگر محورهای این نشست بود.

در پایان، مسئولان برگزاری طرح بر لزوم تداوم این‌گونه برنامه‌های فرهنگی-حمایتی و توسعه همکاری‌های مشترک در سایر مراکز درمانی و بیمارستان‌های استان تأکید کردند.