تقارن غدیر و سالگرد رحلت امام (ره) فرصتی برای تجلی اقتدار فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مسعود مهدوی سه شنبه شب در پنجاه‌وهشتمین جلسه شورای فرهنگ عمومی این شهرستان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خدمت، تقارن روزهای پیش‌رو با عید سعید غدیر و سالروز رحلت حضرت امام خمینی (ره) را فرصتی ویژه برای تجلی اقتدار فرهنگی دانست.

وی با تأکید بر اینکه حضور مردم در صحنه، دشمن را مأیوس کرده است، تصریح کرد: مراسم‌های امسال باید با الگوگیری از ظرفیت‌های مردمی و موکب‌های اربعینی، همراه با برنامه‌های فرهنگی غنی و متنوع برگزار شود تا مردم در این مسیر پرشور و همگام با نظام باقی بمانند.

وی با اشاره به ظرفیت بالای موکبهای اربعینی در جذب مخاطب و ایجاد فضایی صمیمی و معنوی، اظهار داشت: موکب‌های اربعینی با بهره‌گیری از روحیه جهادی و مشارکت مردمی، توانسته‌اند الگویی موفق از ارائه خدمات فرهنگی و دینی بدون نیاز به تشریفات اداری را به نمایش بگذارند.

امام جمعه الوند تأکید کرد: در مناسبتهایی مانند غدیر و سالگرد امام (ره) نیز باید با همان نگاه مردمی و خودجوش، برنامه‌هایی طراحی‌شود که هم غنای محتوایی داشته باشد و هم برای همه گروههای سنی جذاب و اثرگذار باشد.

حجت الاسلام مهدوی همچنین بر لزوم هم‌افزایی بین دستگاه‌های اجرایی، نهادهای فرهنگی و پایگاههای مردمی تأکید کرد و گفت: نباید اجازه دهیم این تقارن ارزشمند صرفاً به چند مراسم محدود شود بلکه باید از آن به عنوان فرصتی برای بازخوانی اندیشه امام (ره) و تبیین جایگاه ولایت در جامعه استفاده کنیم.

وی افزود: شورای فرهنگ عمومی شهرستان باید با تشکیل کارگروههای تخصصی، نقشه راهی عملیاتی برای استفاده از ظرفیت مساجد، هیئتهای مذهبی و گروههای جهادی تدوین کند تا مراسم پیش رو از تنوع و کیفیت لازم برخوردار شود.

