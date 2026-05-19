مرضیه ولی‌حصاری، یکی از نویسندگان کتاب «یلدای اردیبهشت»، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره روند شکل‌گیری این اثر اظهار کرد: این مجموعه داستان، دو تا سه روز پس از شهادت شهید رئیسی و با پیشنهاد جمعی از نویسندگان شکل گرفت. در همان روزهای ابتدایی، اعضای گروه تصمیم گرفتند هرکدام به سهم خود کاری انجام دهند و بر همین اساس، نگارش داستان‌ها آغاز شد.

وی افزود: قرار بر این بود که هر نویسنده از زاویه دیدی متفاوت به موضوع نگاه کند و روایت‌ها بر اساس یک سوژه واحد نباشد. همین تنوع نگاه باعث شد مجموعه‌ای از داستان‌ها با سبک‌ها و زاویه‌های مختلف شکل بگیرد. پس از تکمیل، آثار در کنار هم قرار گرفت و به یک مجموعه داستانی تبدیل شد. سپس با انتشارات وارد مذاکره شدیم و نشر بین‌الملل مسئولیت چاپ اثر را پذیرفت.

این نویسنده با اشاره به ترکیب نویسندگان این مجموعه گفت: نویسندگان این اثر از اعضای مجله «روز زن» هستند؛ مجله‌ قدیمی در ایران به شمار می‌رود. این گروه با همکاری یکدیگر داستان‌ها را نوشتند و پس از ارائه به ناشر، فرآیند چاپ آغاز شد. خوشبختانه کتاب با سرعت آماده و در نمایشگاه کتاب سال گذشته عرضه شد و با استقبال مخاطبان نیز روبه‌رو شد.

«یلدای اردیبشت» شامل مجموعه روایت‌های متفاوت است

وی ادامه داد: این مجموعه شامل روایت‌هایی از زاویه‌های مختلف است؛ از سفرهای استانی و خاطرات جوانی شهید رئیسی گرفته تا روایت‌هایی درباره کارخانه‌ها و واحدهایی که در دوران مسئولیت ایشان احیا شدند. همین تنوع زاویه دید باعث شده مخاطب با یک سبک و نگاه واحد مواجه نباشد، بلکه روایت‌ها را از منظرهای متفاوت تجربه کند.

ولی‌حصاری درباره وضعیت آثار مرتبط با شهید رئیسی نیز گفت: به نظر می‌رسد در مقایسه با برخی شخصیت‌های دیگر مانند شهید حاج قاسم سلیمانی، تعداد آثار مکتوب درباره شهید رئیسی کمتر است. در حال حاضر بیشتر تولیدات در قالب روایت یا مجموعه داستانی ارائه شده و آثار زندگینامه‌ای جامع کمتر به چشم می‌خورد.

عدم پرداخت کامل به شهید رئیسی، اتفاقات متعدد منطقه است

وی در ادامه با اشاره به چرایی این موضوع توضیح داد: بخشی از این مسئله به سرعت بالای رخدادها و حوادث مرتبط با این دوره بازمی‌گردد. اتفاقات متعدد و پی‌درپی، فرصت تمرکز و پژوهش عمیق را از نویسندگان گرفته است. از سوی دیگر، نویسندگان نیز در مواجهه با این حجم از رخدادها با نوعی درگیری ذهنی و عاطفی مواجه شده‌اند. ما بعد از شهادت شهید رئیسی با عملیات وعده صادق۲، شهادت اسماعیل هنیه، عملیات تروریستی پیجرها و به خصوص شهادت سیدحسن نصرالله مواجه شدیم. همه حوادث عنوان شده به نوعی قابلیت پرداخت به مسئله را دارند اما حوادث متعدد مانع از شکل‌گیری ذهن منسجم می‌شود.

این نویسنده با اشاره به مظلومیت شهید رئیسی در مجموعه آثار روایت شده از او افزود: نکته دیگر، مظلومیت شخصیتی شهید رئیسی است که حتی در حوزه تولید آثار فرهنگی و مکتوب نیز قابل مشاهده است. این مسئله باعث شده روایت‌های منسجم و گسترده‌ای از زندگی ایشان کمتر شکل بگیرد؛ در حالی که ظرفیت تاریخی و روایی شخصیت ایشان بسیار گسترده است و می‌تواند سال‌ها موضوع پژوهش و نگارش قرار گیرد.

وی تصریح کرد: زندگی شهید رئیسی از ابتدای انقلاب تا دوران مسئولیت‌های مختلف، سرشار از فراز و نشیب و موقعیت‌های قابل روایت است. با این حال، شرایط زمانی و حجم بالای رخدادهای پس از شهادت، باعث شده تمرکز لازم برای تولید آثار جامع فراهم نشود.

ولی‌حصاری در پایان تحولات متعدد منطقه را دلیل به حاشیه رفتن برخی روایت‌ها دانست و تأکید کرد: به باور من، هر یک از شهدای این سال‌ها ظرفیت تولید آثار مستقل و ماندگار را دارند، اما سرعت تحولات و تعدد رخدادها موجب شده برخی از این روایت‌ها در حاشیه قرار بگیرند. امیدوارم شرایطی فراهم شود تا هیچ‌یک از این شخصیت‌ها در سایه قرار نگیرند و فرصت روایت دقیق و کامل زندگی آنان فراهم شود. با جنگ اخیر و شهادت رهبر انقلاب تمامی ذهن‌ها به طور قاطع به این موضوع پرداخته خواهد شد و برخی شهدا در سایه قرار خواهند گرفت.