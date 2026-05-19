زندانی جرائم مالی قم با حضور صابر خراسانی و رضایت شاکی آزاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، زندانی جرائم مالی استان قم، همزمان با برگزاری برنامه هفتگی جلب رضایت شاکیان در انجمن حمایت زندانیان، با رضایت شاکی و کمک خیرین و با حضور صابر خراسانی شاعر اهلبیت علیهمالسلام و سلمان پورمند مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان استان قم آزاد و به آغوش خانواده بازگشت.
در این برنامه، دو تابلو فرش متبرک حرم مطهر حضرت علیبنموسیالرضا علیهالسلام به شاکی و مددجوی زندانی آزاده شده اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان این مراسم، نقش مؤثر نیکوکاران در حمایت از زندانیان نیازمند و فراهم سازی زمینه بازگشت آنان به زندگی عادی مورد توجه قرار گرفت.
در ادامه، صابر خراسانی از دفتر انجمن و واحدهای مختلف آن بازدید کرد و از نزدیک در جریان فعالیتها، خدمات و رسالت اجتماعی انجمن حمایت زندانیان استان قم قرار گرفت.
انجمن حمایت زندانیان استان قم با برگزاری مستمر برنامههای جلب رضایت شاکیان و استفاده از ظرفیت خیرین، تلاش میکند تا ضمن کاهش آسیبهای اجتماعی ناشی از حبس سرپرستان خانوار، زمینه بازگشت مددجویان زندانی به جامعه و کانون خانواده را فراهم کند.
همچنین حضور چهرههای شناخته شده فرهنگی و اجتماعی در این مجموعه، در راستای تبیین فعالیتهای انجمن و تشویق نیکوکاران به مشارکت بیشتر در این امر خداپسندانه صورت میگیرد.
قم- زندانی جرائم مالی قم، با رضایت شاکی و کمک خیرین و با حضور صابر خراسانی شاعر اهلبیت(ع) و سلمان پورمند مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان استان آزاد و به آغوش خانواده بازگشت.
