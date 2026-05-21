به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، رسانه های رژیم صهیونیستی گزارش دادند که ارتش این رژیم با «فقدان بزرگ و بیسابقه قوا و نیروی انسانی» در صفوف خود روبه روست.
بر اساس گزارش رسانههای صهیونیستی، مقامات ارشد نظامی رژیم تأکید کردهاند که اقدامی همچون تمدید مدت زمان خدمت سربازی اجباری نمیتواند این بحران عمیق قوا را جبران کند.
این اعتراف صریح همزمان با آن صورت میگیرد که ارتش رژیم اسرائیل به دلیل جنگ طولانیمدت در غزه و متحمل شدن تلفات سنگین روزانه در پی عملیاتهای کوبنده حزبالله در جنوب لبنان از جمله زخمی شدن ۱۰ نظامی تنها در روز گذشته با فرسایش شدید نیرو و فرار سربازان از خدمت مواجه شده است.
