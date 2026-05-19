  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۰:۳۴

درگیری حزب‌الله با نظامیان صهیونیست؛ انهدام تانک دشمن

درگیری حزب‌الله با نظامیان صهیونیست؛ انهدام تانک دشمن

حزب‌الله لبنان از درگیری با یک واحد نظامی رژیم صهیونیستی که قصد پیشروی به اطراف میدان «حداثا» در جنوب را داشت، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، حزب‌الله لبنان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که رزمندگان مقاومت با یک واحد نظامی اسرائیلی که قصد پیشروی به سمت اطراف میدان «حداثا» در جنوب لبنان را داشت، درگیر شدند.

بر اساس این گزارش، رزمندگان حزب‌الله موفق شدند یک تانک مرکاوای دشمن صهیونیستی را منهدم کرده و تلفاتی به آنها وارد کرده اند.

رژیم صهیونیستی با وجود آتش بس با لبنان، مناطق مختلف لبنان را به بهانه مقابله با حزب الله بمباران می‌کند.

روز جمعه آمریکا اعلام کرد که آتش بس میان لبنان و رژیم صهیونیستی به مدت ۴۵ روز دیگر تمدید شده است.

کد مطلب 6835301

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها