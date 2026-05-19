به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، حزب‌الله لبنان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که رزمندگان مقاومت با یک واحد نظامی اسرائیلی که قصد پیشروی به سمت اطراف میدان «حداثا» در جنوب لبنان را داشت، درگیر شدند.

بر اساس این گزارش، رزمندگان حزب‌الله موفق شدند یک تانک مرکاوای دشمن صهیونیستی را منهدم کرده و تلفاتی به آنها وارد کرده اند.

رژیم صهیونیستی با وجود آتش بس با لبنان، مناطق مختلف لبنان را به بهانه مقابله با حزب الله بمباران می‌کند.

روز جمعه آمریکا اعلام کرد که آتش بس میان لبنان و رژیم صهیونیستی به مدت ۴۵ روز دیگر تمدید شده است.