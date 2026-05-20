۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۰۰

کارگاه «آشنایی با نسل Z» در مریوان برگزار شد

سنندج- کارگاه «آشنایی با نسل Z» با هدف تبیین ویژگی‌ها، دغدغه‌ها و شیوه‌های ارتباط مؤثر با نسل نوجوان و جوان، در راستای جهاد تبیین در شهرستان مریوان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه آموزشی «آشنایی با نسل Z» با حضور فعالان فرهنگی و اجتماعی صبح چهارشنبه در سالن اجتماعات مجتمع فرهنگی نور اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مریوان برگزار شد.

این کارگاه با هدف شناخت بهتر ویژگی‌ها، چالش‌ها و راهکارهای تعامل مؤثر با نسل نوجوان و جوان و در راستای تحقق جهاد تبیین برگزار شد.

بررسی دغدغه‌ها و شیوه‌های ارتباط با نسل جدید

در این برنامه، کمیل ضیایی مسئول بنیاد ملی نوجوان در استان، به‌عنوان مدرس کارگاه، مباحثی درباره ویژگی‌های رفتاری و اجتماعی نسل Z، دغدغه‌های فکری و فرهنگی این نسل و شیوه‌های برقراری ارتباط مؤثر با آنان ارائه کرد.

این نشست به صورت پرسش و پاسخ برگزار شد و شرکت‌کنندگان فرصت یافتند مسائل و چالش‌های مرتبط با نسل نوجوان و جوان را مورد بحث و بررسی قرار دهند.

مشارکت نهادهای فرهنگی و اجتماعی در برگزاری کارگاه

این کارگاه با همت مؤسسه مردم‌نهاد جوانان سلامت و پویایی سنه‌دژ و با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی، انجمن اسلامی دانش‌آموزان و مجموعه تحول اجتماعی شهرستان مریوان برگزار شد.

بر اساس نظرسنجی انجام‌شده در پایان برنامه، شرکت‌کنندگان از محتوای ارائه‌شده و نحوه برگزاری کارگاه ابراز رضایت کردند.

