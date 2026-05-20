کارگاه «آشنایی با نسل Z» در مریوان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه آموزشی «آشنایی با نسل Z» با حضور فعالان فرهنگی و اجتماعی صبح چهارشنبه در سالن اجتماعات مجتمع فرهنگی نور اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مریوان برگزار شد.
این کارگاه با هدف شناخت بهتر ویژگیها، چالشها و راهکارهای تعامل مؤثر با نسل نوجوان و جوان و در راستای تحقق جهاد تبیین برگزار شد.
بررسی دغدغهها و شیوههای ارتباط با نسل جدید
در این برنامه، کمیل ضیایی مسئول بنیاد ملی نوجوان در استان، بهعنوان مدرس کارگاه، مباحثی درباره ویژگیهای رفتاری و اجتماعی نسل Z، دغدغههای فکری و فرهنگی این نسل و شیوههای برقراری ارتباط مؤثر با آنان ارائه کرد.
این نشست به صورت پرسش و پاسخ برگزار شد و شرکتکنندگان فرصت یافتند مسائل و چالشهای مرتبط با نسل نوجوان و جوان را مورد بحث و بررسی قرار دهند.
مشارکت نهادهای فرهنگی و اجتماعی در برگزاری کارگاه
این کارگاه با همت مؤسسه مردمنهاد جوانان سلامت و پویایی سنهدژ و با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی، انجمن اسلامی دانشآموزان و مجموعه تحول اجتماعی شهرستان مریوان برگزار شد.
بر اساس نظرسنجی انجامشده در پایان برنامه، شرکتکنندگان از محتوای ارائهشده و نحوه برگزاری کارگاه ابراز رضایت کردند.
