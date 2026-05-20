داداشی: جو پایدار و آسمان صاف در پنجشنبه خراسان شمالی حاکم است

نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشههای پیشیابی بیانگر جو ناپایدار طی روز چهارشنبه در خراسان شمالی است.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: پدیده غالب وزش باد است و در اکثر مناطق استان بهویژه نیمه شرقی، بارش باران همراه با رگبار و رعدوبرق و در ارتفاعات مه رقیق تا شب پیشبینی میشود.
وی افزود: روز پنجشنبه جو پایدار و آسمان در اکثر ساعتها صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.
داداشی تصریح کرد: روز جمعه مجدداً جو ناپایدار است و از ساعتهای اولیه در اکثر مناطق بهویژه نیمه شمالی خراسان شمالی، رگبار و رعدوبرق همراه با افزایش باد پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی بیان کرد: روزهای شنبه و یکشنبه تا اوایل شب، جو پایدار و آسمان در اکثر ساعتها صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.
