نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین خروجی مدلهای هواشناسی، شرایط ناپایدار جوی تا فردا بعدازظهر در خراسان شمالی تداوم خواهد داشت.
وی افزود: جمعه از پیش از ظهر تا عصر، با تشدید ناپایداریها، رگبار باران و رعدوبرق همراه با وزش باد شدید، احتمال تگرگ، آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیلها در استان پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی ادامه داد: شدت بارشها برای مناطق نیمه شرقی استان برآورد شده و در همین راستا هشدار سطح زرد هواشناسی نیز از روزهای گذشته صادر شده است.
داداشی بیان کرد: از امشب تا عصر شنبه، بارشها به صورت رگبار پراکنده و رعدوبرق، بیشتر در نیمه شرقی و بخشهایی از شمال استان ادامه خواهد داشت و از شنبه شب به تدریج از میزان ابرها کاسته شده و شرایط نسبتاً پایدار در استان حاکم میشود.
وی تصریح کرد: پدیده غالب جوی در روز یکشنبه، ابرناکی آسمان خواهد بود و از اواخر شب افزایش وزش باد پیشبینی میشود. همچنین طی روز دوشنبه گاهی وزش باد شدید و از اوایل شب افزایش ابر و رگبار پراکنده باران در بخشهایی از شمال شرق استان از جمله شمال شهرستانهای شیروان، بجنورد و بخشهایی از راز و جرگلان مورد انتظار است.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی درباره وضعیت دمایی استان نیز گفت: برای امروز کاهش نسبی دما و برای فردا تغییرات جزئی دمایی پیشبینی میشود.
داداشی بیان کرد: طی شبانهروز گذشته ایستگاه کوسه با کمینه دمای ۶ درجه سانتیگراد خنکترین و جاجرم با بیشینه دمای ۲۸ درجه سانتیگراد گرمترین مناطق استان بودند و در همین مدت کمینه و بیشینه دمای بجنورد نیز به ترتیب ۱۰ و ۲۳ درجه سانتیگراد ثبت شد.
