نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشههای پیشیابی بیانگر جو ناپایدار طی روزهای سهشنبه و چهارشنبه در خراسان شمالی است.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: پدیده غالب طی روز سهشنبه بتدریج افزایش ابر و از ساعتهای بعدازظهر در پارهای از نقاط بهویژه نیمه غربی استان، رگبار و رعدوبرق همراه با وزش باد لحظهای نسبتاً شدید پیشبینی میشود.
وی افزود: از صبح روز چهارشنبه با تقویت ناپایداری، بارش باران شدید همراه با رگبار و رعدوبرق و در ارتفاعات بهویژه در نیمه شرقی خراسان شمالی تا شب پیشبینی میشود.
داداشی تصریح کرد: به همین منظور هشدار هواشناسی در سطح نارنجی صادر شده است.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی خاطرنشان کرد: روز پنجشنبه جو نسبتاً پایدار و آسمان در اکثر ساعتها قسمتی ابری خواهد بود.
وی ادامه داد: روز جمعه مجدداً جو ناپایدار است و از اواسط روز در اکثر مناطق بهویژه نیمه شمالی استان، رگبار و رعدوبرق همراه با افزایش باد لحظهای پیشبینی میشود.
داداشی در پایان هشدار داد: با توجه به شدت و رگباری بودن بارشها در روز چهارشنبه، آبگرفتگی معابر، رواناب و سیلابی شدن مسیلها دور از انتظار نخواهد بود.
