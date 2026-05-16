نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشههای پیشیابی بیانگر حاکمیت جو ناپایدار تا اواخر هفته در خراسان شمالی است.
وی افزود: پدیده غالب در روز شنبه وزش باد و در برخی مناطق بهویژه نیمه شمالی استان رگبارهای پراکنده و در ارتفاعات مه رقیق خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: از صبح یکشنبه با تقویت ناپایداریها، در نیمه شمالی استان رگبار و رعدوبرق همراه با افزایش وزش باد پیشبینی میشود.
داداشی ادامه داد: روز دوشنبه آسمان نیمه ابری همراه با وزش باد خواهد بود و در ساعتهای شب نیز در نیمه شمالی استان رگبارهای پراکنده رخ میدهد.
وی بیان کرد: روز سهشنبه نیز از اواسط روز تا اواسط شب، در نیمه شمالی استان رگبارهای پراکنده همراه با افزایش لحظهای سرعت وزش باد پیشبینی شده است.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تصریح کرد: روز چهارشنبه با تقویت ناپایداریها، از ساعتهای بعدازظهر در اکثر مناطق استان بهویژه نوار شمالی و شرقی، رگبار و رعدوبرق و در ارتفاعات مه رقیق رخ خواهد داد.
داداشی بیان کرد: با توجه به ماهیت رگباری بارشها، آبگرفتگی معابر، جاری شدن رواناب و سیلابی شدن مسیلها در روزهای یکشنبه و چهارشنبه دور از انتظار نخواهد بود.
وی افزود: از نظر دمایی نیز طی روزهای آینده تغییرات محسوسی در استان مشاهده نمیشود.
