نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق بررسی آخرین خروجی مدلهای هواشناسی مناطق نیمه شرقی خراسان شمالی با غبارآلودگی همراه است و به تدریج افزایش وزش باد، گاهی وزش باد شدید و در ساعات بعدازظهر و اوایل شب رگبار پراکنده باران و احتمال رعدوبرق رخ خواهد داد.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی افزود: یکشنبه نیز در مناطق نیمه جنوبی افزایش وزش باد و طی بعدازظهر و شب، در اغلب مناطق نیمه شمالی رگبار پراکنده باران و رعدوبرق پیشبینی میشود.
وی ادامه داد: برای روز سهشنبه در مناطق نیمه شمالی ادامه ناپایداری به شکل بارش پراکنده باران و در اغلب مناطق استان وزش باد نسبتاً شدید، احتمال گردوخاک و کاهش کیفیت هوا مورد انتظار است.
داداشی تصریح کرد: با تشدید ناپایداریها از پیش از ظهر چهارشنبه تا شب، رگبار باران و رعدوبرق همراه با افزایش وزش باد، آبگرفتگی معابر، جاری شدن روانآب و سیلابی شدن مسیلها در اغلب مناطق استان پیشبینی میشود.
وی در ادامه افزود: از نظر دمایی کاهش نسبی دما و برای یکشنبه و سهشنبه افزایش نسبی دما در خراسان شمالی انتظار میرود.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: طی شبانهروز گذشته ایستگاههای کوسه و فاروج با کمینه دمای ۱۲ درجه سانتیگراد خنکترین و اسماعیلآباد با بیشینه دمای ۳۶ درجه سانتیگراد گرمترین مناطق استان بودند و کمینه و بیشینه دمای بجنورد نیز ۱۵ و ۳۳ درجه سانتیگراد ثبت شد.
