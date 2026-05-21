نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس هشدار سطح زرد هواشناسی، از اواسط روز جمعه ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ تا اواخر وقت همان روز، ناپایداری‌های جوی بیشتر مناطق استان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

وی گفت: در شهرستان‌های بجنورد، شیروان و راز و جرگلان، بارش باران، رگبار و رعدوبرق با شدت بیشتری پیش‌بینی شده و در برخی نقاط نیز احتمال وقوع تگرگ وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی افزود: در مناطق مرتفع و ارتفاعات استان نیز مه‌گرفتگی و کاهش دید دور از انتظار نخواهد بود.

وی با اشاره به ماهیت رگباری بارش‌ها گفت: آبگرفتگی معابر شهری، ایجاد رواناب و همچنین سیلابی شدن مسیل‌ها از مخاطرات احتمالی این سامانه بارشی است.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی از شهروندان خواست ضمن خودداری از توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، نسبت به هشدارهای ایمنی توجه ویژه داشته باشند.

وی گفت: دستگاه‌های امدادی و خدماتی نیز باید آمادگی لازم را برای مقابله با حوادث احتمالی ناشی از بارش‌های رگباری داشته باشند.