  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۵۲

داداشی:رعدوبرق و تگرگ برخی مناطق خراسان شمالی را تهدید می‌کند

داداشی:رعدوبرق و تگرگ برخی مناطق خراسان شمالی را تهدید می‌کند

بجنورد-مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی با صدور هشدار سطح زرد از وقوع رگبار باران، رعدوبرق و احتمال تگرگ در برخی مناطق استان خبر داد و نسبت به آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل‌ها هشدار داد.

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس هشدار سطح زرد هواشناسی، از اواسط روز جمعه ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ تا اواخر وقت همان روز، ناپایداری‌های جوی بیشتر مناطق استان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

وی گفت: در شهرستان‌های بجنورد، شیروان و راز و جرگلان، بارش باران، رگبار و رعدوبرق با شدت بیشتری پیش‌بینی شده و در برخی نقاط نیز احتمال وقوع تگرگ وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی افزود: در مناطق مرتفع و ارتفاعات استان نیز مه‌گرفتگی و کاهش دید دور از انتظار نخواهد بود.

وی با اشاره به ماهیت رگباری بارش‌ها گفت: آبگرفتگی معابر شهری، ایجاد رواناب و همچنین سیلابی شدن مسیل‌ها از مخاطرات احتمالی این سامانه بارشی است.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی از شهروندان خواست ضمن خودداری از توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، نسبت به هشدارهای ایمنی توجه ویژه داشته باشند.

وی گفت: دستگاه‌های امدادی و خدماتی نیز باید آمادگی لازم را برای مقابله با حوادث احتمالی ناشی از بارش‌های رگباری داشته باشند.

کد مطلب 6836650

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها