قصرقجر بجنورد رکورددار بارش سال زراعی خراسان شمالی شد

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی خراسان شمالی گزارش بارش ایستگاههای هواشناسی استان از ابتدای سال زراعی ۱۴۰۴ تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵ را منتشر کرد.
بر اساس این گزارش، ایستگاه قصرقجر از شهرستان بجنورد با ثبت ۴۷۱.۱ میلیمتر بارش، بیشترین میزان بارندگی سال زراعی جاری در استان را به خود اختصاص داده است.
همچنین بیشترین میزان بارش در دوره آماری نیز مربوط به همین ایستگاه با ۳۶۲.۵ میلیمتر اعلام شده و قصرقجر با افزایش ۱۰۸.۶ میلیمتری نسبت به دوره آماری، بیشترین افزایش بارش را در استان ثبت کرده است.
طبق اعلام هواشناسی خراسان شمالی، ایستگاه اسفیدان بجنورد نیز با افزایش ۱۸۶.۷ میلیمتری نسبت به سال زراعی گذشته، بیشترین رشد بارندگی را تجربه کرده است.
در مقابل، ایستگاه اشرفدره شهرستان راز و جرگلان با کاهش ۱۳۷.۱ میلیمتری نسبت به دوره آماری، بیشترین کاهش بارش را در استان داشته و ایستگاه دشتک علیای سملقان نیز با کاهش ۱۰.۳ میلیمتری نسبت به سال گذشته، بیشترین افت بارش سالانه را ثبت کرده است.
بر اساس این گزارش، ایستگاه آشخانه در شهرستان سملقان با ۷۶ روز بارانی، بیشترین تعداد روزهای بارندگی در سال زراعی جاری را داشته و در دوره آماری نیز ایستگاه کوسه شیروان با ۷۷ روز بارانی رکورددار بوده است.
