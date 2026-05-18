نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی شبانهروز گذشته بیشترین میزان بارش در خراسان شمالی از ایستگاه قوشخانه با ۱۷.۳ و زیدر با ۱۰.۵ میلیمتر ثبت شد و میزان بارش در بجنورد نیز به ۳.۸ میلیمتر رسید.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی افزود: بر اساس بررسی آخرین خروجی مدلهای هواشناسی، دوشنبه از حوالی ظهر به تدریج رشد ابر، افزایش وزش باد بهویژه در مناطق نیمه شرقی خراسان شمالی و در مناطق نیمه شمالی و جنوب غربی استان رگبار باران، رعدوبرق و احتمال تگرگ پیشبینی میشود.
وی ادامه داد: سهشنبه نیز در اغلب مناطق خراسان شمالی وزش باد نسبتاً شدید تا شدید همراه با احتمال گردوخاک، کاهش کیفیت هوا و از حوالی ظهر تا شب رگبار باران و رعدوبرق مورد انتظار است.
داداشی تصریح کرد: با تشدید ناپایداریها از پیش از ظهر چهارشنبه تا شب، در اغلب مناطق خراسان شمالی رگبار باران، رعدوبرق، تگرگ در نقاط مستعد، وزش باد لحظهای شدید، آبگرفتگی معابر، جاری شدن روانآب و سیلابی شدن مسیلها دور از انتظار نیست.
وی گفت: در همین راستا روز گذشته هشدار سطح زرد هواشناسی صادر شد که تا روز چهارشنبه اعتبار دارد و برای چهارشنبه نیز هشدار نارنجی هواشناسی صادر خواهد شد.
نظر شما