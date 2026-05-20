به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، مسعود زندوکیلی با اعلام نهایی شدن این واگذاری اظهار کرد: دلیل اصلی واگذاری این شرکت، رعایت الزامات رگولاتور و سیاست‌های بانک مرکزی است. بر اساس دستورالعمل‌های جدید، بنابر تغییر سیاست گذاری رگولاتور و قوانین جدید بانک مرکزی و با توجه به تعریف جدید از PSP به عنوان ابزار بانکی، یک بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری باید سهامدار عمده شرکت‌های حوزه پرداخت (PSP) باشد.

مدیرعامل گروه فن‌آوا در خصوص روند انتخاب بانک کشاورزی توضیح داد: با توجه به الزامات موجود، روند شناسایی و انتخاب از میان بانک های فعال و موفق کشور و مذاکرات طولانی و فشرده‌ای را با بانک‌های مختلف انجام گرفت. هدف ما انتخاب بانکی بود که از حیث سهم بازار جزو بانک‌های برتر و موثر کشور باشد. پس از بررسی‌های دقیق و کارشناسی، بانک کشاورزی به عنوان گزینه نهایی و مورد تایید این گروه برای این انتقال انتخاب شد.

او این واگذاری را ورود به اجرایی کردن استراتژی کلان و جدید گروه فن‌آوا دانست و تصریح کرد: برنامه ریزی مدون طولانی صورت گرفته طبق ماموریت گروه مبنی بر ورود به حوزه فناوری های نوین مالی و ارتقا راهکارهای پرداخت سنتی است. ما در حال یک هجرت استراتژیک از حوزه “پرداخت الکترونیک” به فناوری های نوین مالی مبتنی بر هوش مصنوعی ،امنیت، ساختارسازی و تنظیم‌گری حوزه های مالی مبتنی بر نیاز بازار با محوریت اقتصاد دیجیتال هستیم تا همگام با تحولات جهانی، نقش تحولی در زیست‌بوم فناوری‌های مالی ایفا کنیم.

هدف ما ارتقا سطح کمی و کیفی اکوسیستم با رویکرد کمک به بلوغ رسانی آن است که با سرمایه گذاری بزرگ و گسترده ای آغاز شده است.

او در پایان خاطرنشان کرد: « این واگذاری در راستای بازآرایی سبد دارایی‌ها، اصلاح ساختار پرتفوی و افزایش بهره‌وری انجام شده و نتیجه یک برنامه‌ریزی دقیق کارشناسی است تا امکان تمرکز بیشتر منابع و توان اجرایی گروه بر حوزه‌های نوین فناوری فراهم شود. نگاه ما همچون رویه سالیان گذشته به عنوان پیشرو ترین هلدینگ فناوری اطلاعات و ارتباطات، بلوغ رسانی و رفع موانع و ارتقا سطح اکوسیستم فناوری مالی کشور است و طبق روند اجرایی انجام شده از سال 1405در این حوزه سرویس و محصولات این گروه آماده ورود به بازار خواهد شد.

ما به دنبال حضور فعال‌تر و اثرگذارتر در لایه‌های پیشرفته اقتصاد دیجیتال هستیم؛ حوزه‌هایی که نقش تعیین‌کننده‌ای در آینده کشور دارند.