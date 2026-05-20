  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۰۲

نگرانی امارات نسبت به توافق احتمالی ایران و آمریکا

نگرانی امارات نسبت به توافق احتمالی ایران و آمریکا

یک سایت صهیونیستی به نگرانی امارات نسبت به توافق احتمالی میان ایران و آمریکا و همچنین افزایش هماهنگی های امنیتی این کشور با تل آویو و سنتکام اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سایت صهیونیستی والا گزارش داد، امارات طی روزهای اخیر هماهنگی های امنیتی عملیاتی خود را با ارتش رژیم صهیونیستی و سنتکام افزایش داده است.

بر اساس این گزارش، سران امارات تحت فشار شدیدی قرار دارند و نگران هستند ایران و آمریکا به توافقی برسند که در راستای منافع آنها نباشد.

وبگاه «میدل ایست آی» نیز روز گذشته به نقل از منابع آگاه آمریکایی فاش کرد که امارات و رژیم صهیونیستی در جریان سفر پنهانی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم به شهر العین امارات در ۲۶ مارس گذشته، صندوق مشترکی را با هدف تأمین و توسعه سامانه‌های تسلیحاتی جدید راه‌اندازی کرده‌اند.

به گفته یکی از این منابع، این شراکت دفاعی جدید شامل همکاری در زمینه خرید مشترک سامانه‌های تسلیحاتی است و احتمال دارد امارات در تأمین مالی توسعه فناوری‌های ویژه سامانه‌های پدافند هوایی رژیم صهیونیستی نیز مشارکت کند.

کد مطلب 6835568

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • GB ۱۲:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
      0 0
      پاسخ
      چرا این نوع خبرها باید از منابع صهیونیستی نقل شود که همیشه در پی خبر سازی برای ایجاد اختلاف در بین کشورهای خاورمیانه هستند. حتی رویتر و بی بی سی و یا نیویورک تایمز هم در پخش خبرهای جعلی صهیونیست ها محتاط هستند. هر سال دولت اشغالگر به جعلی ترین خبرها که موجب استفاده دولت قرار گیرد جایزه رسمی پرداخت می کند.
    • GB ۱۲:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
      0 0
      پاسخ
      آیا ایران نمی تواند خود را جایگزین امارات در مورد تسلیحات کند و یا مسیر انتقال سلاح از روسیه به امارات باشد. با پیش بردن دست دوستی در منطقه باید دم حکومت صهیونیست را قطع کرد.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها