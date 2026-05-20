نگرانی امارات نسبت به توافق احتمالی ایران و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سایت صهیونیستی والا گزارش داد، امارات طی روزهای اخیر هماهنگی های امنیتی عملیاتی خود را با ارتش رژیم صهیونیستی و سنتکام افزایش داده است.
بر اساس این گزارش، سران امارات تحت فشار شدیدی قرار دارند و نگران هستند ایران و آمریکا به توافقی برسند که در راستای منافع آنها نباشد.
وبگاه «میدل ایست آی» نیز روز گذشته به نقل از منابع آگاه آمریکایی فاش کرد که امارات و رژیم صهیونیستی در جریان سفر پنهانی بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر این رژیم به شهر العین امارات در ۲۶ مارس گذشته، صندوق مشترکی را با هدف تأمین و توسعه سامانههای تسلیحاتی جدید راهاندازی کردهاند.
به گفته یکی از این منابع، این شراکت دفاعی جدید شامل همکاری در زمینه خرید مشترک سامانههای تسلیحاتی است و احتمال دارد امارات در تأمین مالی توسعه فناوریهای ویژه سامانههای پدافند هوایی رژیم صهیونیستی نیز مشارکت کند.
