به گزارش خبرگزاری مهر، ساسان رستمی از تکمیل و بهره‌برداری از پل عابر پیاده در محور همدان-تهران با سرمایه‌گذاری ۶۰ میلیارد ریالی خبر داد و گفت: این پروژه با هدف تامین رفاه و تسهیل تردد اهالی روستاهای همجوار شهرک صنعتی و همچنین در راستای ارتقای سطح ایمنی عابران پیاده و کاربران جاده‌ای در این محور پرتردد احداث شده است.

وی با اشاره به روند اجرای این پروژه افزود: عملیات اجرایی ساخت این پل از سال ۱۴۰۴ آغاز شد و در سال جاری با صرف اعتباری افزون بر ۶۰ میلیارد ریال و با مشارکت مستقیم بخش خصوصی به اتمام رسید و هم‌اکنون برای استفاده در اختیار عموم مردم قرار گرفته است.

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همدان در ادامه به تشریح سایر اقدامات این اداره‌کل در راستای ایمن‌سازی محورهای مواصلاتی پرداخت و بیان کرد: در سال‌های گذشته ۱۴ دستگاه پل عابر پیاده دیگر نیز از سوی این اداره‌کل در نقاط پرخطر استان ساخته شده است.

رستمی در پایان خاطرنشان کرد: روند توسعه زیرساخت‌های ایمنی همچنان ادامه دارد و در حال حاضر عملیات ساخت دو پل عابر پیاده جدید در محدوده‌های «سه‌راهی زندان - بهرام‌آباد» و «روستای روعان» در دست اقدام است که بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، این دو پروژه نیز تا پایان سال جاری تکمیل و به بهره‌برداری خواهند رسید.