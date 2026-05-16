۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۰۰

افزایش تصادفات در بلوار امام رضا (ع) بیرجند؛ لزوم ایجاد پل هوایی 

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا خسروی ظهر شنبه در گفتگو با رسانه‌ها بیان کرد: در سه سال گذشته بیش از ۳۰۰ فقره تصادف در بلوار امام رضا (ع) بیرجند به وقوع پیوسته است.

وی با بیان اینکه در این تصادفات ۹ نفر کشته و ۱۲۵ نفر مجروح شده اند، گفت: آخرین تصادف نیز هفته گذشته بود که منجر به فوت راننده سواری پژو شد.

وی اظهار داشت: این بلوار به عنوان یک معبر اصلی که ورودی شهر بیرجند می باشد و امامزادگان باقریه و ترمینال در امتداد آن قرار دارد نیازمند اقدامات عاجل فنی و مهندسی ترافیک است.

سرهنگ خسروی خواستار نصب پل هوایی عابرین پیاده در مقابل امامزادگان باقریه شد و افزود: همچنین احداث گذرگاه های عابر پیاده برجسته در نقاط مستعد، ضرورتی انکار ناپذیر برای این بلوار و از طرفی کاهش سرعت وسایل نقلیه با نصب دوربین های کنترل هوشمند، اقدامی اثر گذار خواهد بود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی گفت ادامه داد: از رانندگان وسایل نقلیه نیز انتظار می‌رود در این بلوار سرعت مطمئنه را رعایت تا از حوادث احتمالی جلوگیری شود.

وی بیان کرد: پلیس برابر وظیفه ذاتی ،براساس آمار تصادفات و تخلفات رانندگی ،معابر و نقاط مورد نیاز برای نصب دوربین های هوشمند کنترل تخلفات رانندگی را احصاء و به مبادی مربوطه در استان اعلام کرده اما متاسفانه بیرجند در این خصوص کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

