شرایط کاروان ایران برای المپیک جوانان/ اعزام ۲۷ ورزشکار در ۱۲ رشته

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین دوره بازی های المپیک جوانان که پیش از این قرار بود سال ۲۰۲۲ برگزار شود با چهارسال تاخیر طی روزهای ۹ تا ۲۲ آبان به میزبانی سنگال و در داکار برگزار خواهد شد. این برای نخستین بار است که این جشنواره بین المللی ورزشی در قاره آفریفا برگزار می شود.

قرار است در این رویداد ۱۳ روزه، ورزشکاران شرکت کننده در ۲۵ رشته با هم به رقابت بپردازند. ترکیب کاروان ورزش ایران که با نام «ماکان نصیری» عازم سنگال می شود اما با ۱۲ رشته نهایی شده است. به گفته سرپرست این کاروان، ۲۷ ورزشکار در قالب این رشته ها عازم داکار می شوند و به احتمال ۹۹ درصد در فاصله زمانی باقی مانده تا بازی ها، تغییری در این ترکیب ایجاد نمی شود.

وی همچین گفت که فضای حاکم بر کاروان اعزامی به داکار از حیث برنامه ریزی اردویی و مالی مساعد است با این حال پیش بینی در مورد مدال آوری سخت است اما بی انتظار از هیچ رشته ای هم نیستیم. او تاکید دارد که ورزشکاران مدال اور در این کاروان پاداش دریافت می کنند.

۲۷ سهمیه المپیک جوانان در ۱۲ رشته

حمید عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر لزوم کسب سهمیه برای حضور در بازی های المپیک جوانان گفت: وضعیت سهمیه های ایران در رشته هایی که می توانستیم در آنها صاحب سهمیه شویم توسط کمیته بین المللی المپیک (IOC) و فدراسیون جهانی رشته های مربوطه مشخص شده است و از طریق IOC هم به صورت رسمی اطلاع رسانی شده است.

به گفته وی در مجموع تا به امروز ۲۷ ورزشکار در ۱۲ رشته تیمی و انفرادی و به این شرح صاحب سهمیه المپیک جوانان شده اند:

* تکواندو: یک سهمیه پسران در وزن ۷۳+ کیلوگرم و یک سهمیه دختران در وزن ۶۳- کیلوگرم

* دوچرخه سواری: یک سهمیه برای دو بخش تایم تریل انفرادی و ریس جاده

* کشتی ساحلی: ۴ سهمیه ر اوزان ۶۰، ۷۰، ۸۰ و ۹۰ کیلوگرم

* دوومیدانی: یک سهمیه پسران در ۲ هزار متر بامانع

* بدمینتون: یک سهمیه پسران و یک سهمیه پسران

* بوکس: یک سهمیه دختران در وزن ۵۷ کیلوگرم

* تنیس روی میز: یک سهمیه پسران

* سه گانه: یک سهمیه در بخش پسران

* شنا: یک سهمیه در پسران در ۲۰۰ متر

*ووشو: یک سهمیه در بخش تالو

* والیبال ساحلی پسران: ۲ نفر

* فوتسال دختران: ۱۰ نفر

۹۹ درصد ترکیب کاروان همین است

سرپرست کاروان ایران در بازی های المپیک جوانان تاکید کرد: ترکیب کاروان ایران به احتمال ۹۹ درصد همین است. البته برای اضافه شدن سهمیه کماکان تلاش خواهیم داشت، شاید در برخی کشورها و در برخی رشته ها شاهد انصراف باشیم که از آن می توان برای اضافه کردن سهمیه استفاده کرد اما قطعا سهمیه ای کسر نمی شود.

مروری برای عملکرد کاروان ایران در ادوار گذشته

عزیزی با یادآوری اینکه ایران در سه دوره پیشین المپیک جوانان هم کاروان اعزامی داشته است، در مورد عملکرد کاروان اعزامی به داکار و پیش بینی مدال آوری نیز توضیح داد. وی ابتدا مروری بر بر عملکرد ایران در ادوار گذشته این بازی ها داشت که به این شرح است:

* المپیک ۲۰۱۰ سنگاپور: ۲ طلا، ۲ نقره و یک برنز

* المپیک ۲۰۱۴ چین: ۳ طلا و ۳ برنز

* المپیک ۲۰۱۸ آرژانتین: ۷ طلا، ۳ نقره و ۴ برنز

در آرژانتین بهترین عملکرد را داشتیم

وی تاکید کرد: بهترین عملکرد کاروان ایران مربوط به سومین دوره بازی های المپیک جوانان می شود که در آرژانتین برگزار شد. طی این مدت ورزش ایران پیشرفت های خوبی داشته است. الان هم حمایت های خوبی از ورزش جوانان صورت می گیرد کمااینکه سال گذشته در بازی های آسیایی جوانان بحرین، شاهد عملکرد خوب نمایندگان ایران بودیم و مسیری خوب برای رشته های مختلف به سمت داکار ترسیم کرد.

پیش بینی مدال سخت است

سرپرست کاروان ایران در بازی های المپیک جوانان در مورد پیش بینی خود از عملکرد این کاروان در داکار گفت: در رده سنی جوانان پیش بینی کار دشواری است چراکه از شرایط ملی پوشان خود مطلع هستیم اما از شرایط ورزشکاران دیگر کشورها بی خبریم اما انتظار کلی این است که با توجه به حداکثر تلاش صورت گرفته در مجموعه کمیته ملی المپیک و کاروان ایران، عملکرد تیم ها و ورزشکاران اعزامی مطلوب باشد.

بی انتظار از هیچ رشته ای نیستیم

عزیزی یادآور شد: کشتی همیشه امید اول کاروان ایران در بازی ها بوده است و در داکار هم قطعا قدرتمند ظاهر می شود، در تنیس روی میز امید زیادی به بنیامین فرجی داریم به خصوص که در رده سنی بزرگسالان هم فوق العاده است، در تکواندو با توجه به تعیین تکلیف وضعیت فدراسیون امیدوارتر نسبت به قبل هستیم. در کل بی انتظار از هیچ رشته ای نیستیم و امیدواریم ورزشکاران مان با عملکردشان همه را شگفت زده کنند.

کاهش کلی شانس مدال آوری

وی به یک موضوع اشاره داشت و گفت: آفریقا برای نخستین بار میزبان بازی های المپیک شده است، سنگال که میزبان بازی ها است اصلا فدراسیون وزنه برداری ندارد و به همین این رشته ها از فهرست بازی ها کنار رفت درحالیکه کاروان ایران در وزنه برداری همیشه مدال آور بوده است. در کل با توجه به میزبانی آفریقا، این دوره بازی های المپیک جوانان نسبت به ادوار گذشته با کاهش تعداد رشته ها و ورزشکاران مواجه بوده است. بر این اساس امکان کسب مدال نسبت به المپیک آرژانتین کمتر است.

فضای حاکم بر کاروان «ماکان نصیری» مساعد است

سرپرست کاروان ایران در بازی های المپیک جوانان تصریح کرد: در مجموع فضای حاکم برای حضور در این بازی ها مساعد است. تکلیف رشته ها تا حد زیادی مشخص شده است، اردوی ورزشکاران در جریان است، کمیته بودجه لازم را در اختیار فدارسیون ها قرار داده و از طرف وزارت ورزش هم ارقام مناسبی به حساب فدراسیون ها واریز شده است که بخشی از آنها قابلیت هزینه در مسیر داکار را دارند.

ارسال دستورالعمل البسه برای فدراسیون ها

عزیزی در مورد البسه ورزشکاران کاروان «ماکان نصیری» گفت: دستورالعمل علائم روی البسه، پیش از جنگ برای فدراسیون ها ارسال شد و در دستور کار فدراسیون ها قرار گرفته است.

مدال آوران کاروان «ماکان نصیری» مانند دیگر مدال آوران در بازی های آسیایی و المپیک صاحب پاداش می شوند

۲ پرچمدار خواهیم داشت

وی همچین در مورد انتخاب پرچمدار برای کاروان اعزامی به داکار یادآور شد: طبق دستورالعمل ارسالی از سوی برگزارکنندگان بازی ها، باید دو پرچمدار برای کاروان ایران انتخاب شود که شامل یک ورزشکار دختر و یک ورشکار پسر می شود. انتخاب پرچمداران پس از طرح و بررسی در هیئت اجرایی، نهایی می شود.

پرداخت پاداش به مدال آوران

سرپرست کاروان ایران در بازی های ۲۰۲۶ المپیک جوانان همچنین در مورد پاداش مدال آوران این بازی ها گفت: قطعا به مدال آوران پاداش تعلق می گیرد. در این زمینه هم اعضای هیئت اجرایی تصمیم گیرنده هستند.