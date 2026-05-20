انجام ۶۵۹ عملیات امدادی توسط هلال احمر هرمزگان طی ۴۰ روز جنگ

به گزارش خبرنگار مهر، مختار سلحشور صبح چهارشنبه در نشست با خبرنگاران ضمن تشریح عملکرد جمعیت هلال احمر هرمزگان در رویدادهای اخیر اظهار کرد: یکی از بهترین روش‌های ارزیابی عملکرد ما، بازخوردی است که از مردم و جامعه هدف دریافت می‌کنیم. وقتی مردم منطقه به پرسنل هلال احمر ادای احترام می‌کنند، این محبت برای ما آرامش‌بخش و لذت‌بخش است.

وی با اشاره به وقایع تلخ سال گذشته گفت: در نهم اسفندماه، همزمان با شروع درگیری‌ها، با فاجعه مدرسه «شجره طیبه» مواجه شدیم. تیم‌های عملیاتی و پشتیبانی ما بلافاصله در محل حاضر شدند و با مرکز رصد و داده‌کاوی تهران ارتباط مستقیم داشتند.

سلحشور با بیان اینکه تا امروز هیچ حادثه‌ای به سنگینی فاجعه مدرسه تجربه نکرده است، افزود: فشار روانی مواجهه با این فاجعه بسیار سنگین بود و ما همچنان در حال ارائه خدمات تراپی به همکاران خود هستیم. جستجوی پیکرها در شرایط بسیار دشوار و آوار سنگین انجام شد. رفتار محبت‌آمیز خانواده‌های داغ‌دیده با امدادگران ما در هفته گذشته، بسیار ارزشمند بود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان هرمزگان خاطرنشان کرد: این فاجعه سندی شد بر دروغ بودن ادعای دفاع از حقوق بشر توسط دشمنان. در ادامه حملات، پایگاه هوایی نیز هدف قرار گرفت و متأسفانه شهدایی را تقدیم کردیم، اما تیم‌های ما موفق به زنده‌یابی افرادی از زیر آوار شدند.

سلحشور با ارائه آماری از عملیات‌های جنگ اخیر تصریح کرد: در ۴۰ روز جنگ تحمیلی اخیر، بیش از یک هزار و ۱۰۰ اصابت موشک در استان ثبت شد. امدادگران ما ۶۵۹ عملیات انجام دادند و ۳۵۷ تیم عملیاتی در این مأموریت‌ها مشارکت داشتند. همچنین بیش از ۴۰۰ نیروی عملیاتی در سراسر استان به کار گرفته شدند. سنگین‌ترین مجموعه مأموریتی که تا امروز تجربه کردیم، مربوط به جنگ اخیر بود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان هرمزگان با اشاره به عملیات‌های امداد و نجات، از انجام ۸۳۴ عملیات‌در سال گذشته خبر داد که طی آن بیش از ۴۷ هزار نفراز خدمات امدادی بهره‌مند شدند.

سلحشور با اشاره به عملیات تفحص افراد گفت: دو نفر از ۱۱۳ نفر زنده‌یابی شدند و مابقی پیکرهایی بودند که توسط عوامل جمعیت از زیر آوار خارج شدند.

مدیرعامل هلال احمر هرمزگان با اشاره به طرح «نذر خدمت» در شهرستان جاسک، گفت: بیش از ۱۱۴۰ نفر از این طرح بهره‌مند شدند که شامل خدمات درمانی رایگان، آب‌رسانی و خدمات معیشتی بود.

وی افزود: ۶۷ کاروان سلامت به مناطق کم‌برخوردار استان اعزام شد و بیش از ۱۱ هزار نفر از خدمات آن بهره‌مند شد که ارزش این خدمات ۵۹ میلیارد ریال برآورد شده است.

سلحشور همچنین از کمک ۱۹۰ میلیارد ریالی به بیماران نیازمند در قالب تهیه تجهیزات پزشکی و تقبل هزینه‌های درمانی خبر داد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان هرمزگان با اشاره به طرح «دادرس» (دانش‌آموز آماده در روزهای سخت) گفت: بیش از ۳٬۲۰۰ دانش‌آموز متوسطه دوم از این طرح بهره‌مند شدند؛ همچنین طرح «ماهر» برای دانش‌آموزان چهارم تا ششم ابتدایی اجرا شد که بیش از ۲۴ هزار دانش‌آموز تحت پوشش قرار گرفتند.

سلحشور با اشاره به جنگ تحمیلی سوم گفت: در مدت ۳۹ روز، بیش از ۴۴ هزار نفر عضو جدید جذب شدند که ۳۴ درصد رشد را نشان می‌دهد. در حال حاضر بیش از ۷۲ هزار داوطلب و عضو در استان هرمزگان ثبت شده که معادل ۱۰ درصد جمعیت استان است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان هرمزگان درباره اسکان خانواده‌های آسیب‌دیده گفت: در روزهای اول جنگ، بیش از ۵۱ خانواده فقط در شهر بندرعباس اسکان موقت داده شدند و افزود: با مشکل جدی در اسکان اضطراری مواجه نیستیم و به همه متقاضیان خدمات ارائه شده است.

سلحشور در پایان با تقدیر از امدادگران و نجاتگران استان گفت: هرمزگان دومین استان درگیر در عملیات جنگ پس از تهران بود و امدادگران با وجود خطرات جانی، با روحیه‌ای قوی و بدون تردید و ترس در صحنه حاضر شدند.