به گزارش خبرنگار مهر، در پی تلاش دفتر حراست و پرسنل عملیاتی توزیع برق یک خرم‌آباد و با هماهنگی دستگاه‌های امنیتی، ۷ دستگاه ماینر غیرمجاز در سطح شهر خرم‌آباد شناسایی شد.

در این عملیات، ۷ دستگاه ماینر (دستگاه استخراج رمز ارز دیجیتال) غیرمجاز که به صورت غیرقانونی از برق عمومی استفاده می‌کردند، شناسایی، ضبط و جمع‌آوری شد.

این دستگاه‌ها بدون مجوز و با مصرف بالای برق، فشار مضاعفی به شبکه توزیع برق استان وارد می‌کردند.

برخورد قاطع با متخلفان استخراج غیرمجاز رمز ارز

مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان روز چهارشنبه به رسانه‌ها گفت: استخراج غیرمجاز رمز ارز با استفاده از برق عمومی، اقدامی غیرقانونی و خلاف مقررات است که ضمن ایجاد ناترازی در شبکه برق، به حقوق سایر مشترکان نیز آسیب می‌زند.

شیرزاد جمشیدی ادامه داد: شرکت توزیع برق خرم‌آباد با جدیت با این تخلفات برخورد خواهد کرد.

درخواست از شهروندان برای گزارش موارد مشکوک

وی تاکید کرد: از هم‌استانی‌های صدیق در حفظ و حراست از منابع عمومی، تقاضا داریم هرگونه مشاهده یا اطلاع از انشعاب، کنتور یا مصرف برق غیرمجاز را فوراً گزارش دهند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان گفت: سامانه رسیدگی به انشعابات غیرمجاز شبکه توزیع برق استان لرستان، آمادگی دریافت گزارش‌های شما از طریق شماره پیامکی ۳۰۰۰۶۱۲۱ را دارد.

جمشیدی ادامه داد: مشارکت مردمی نقش مهمی در شناسایی و برخورد با متخلفان دارد.