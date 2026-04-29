به گزارش خبرنگار مهر، در پی تلاش دفتر حراست و پرسنل عملیاتی توزیع برق یک خرمآباد و با هماهنگی دستگاههای امنیتی، ۷ دستگاه ماینر غیرمجاز در سطح شهر خرمآباد شناسایی شد.
در این عملیات، ۷ دستگاه ماینر (دستگاه استخراج رمز ارز دیجیتال) غیرمجاز که به صورت غیرقانونی از برق عمومی استفاده میکردند، شناسایی، ضبط و جمعآوری شد.
این دستگاهها بدون مجوز و با مصرف بالای برق، فشار مضاعفی به شبکه توزیع برق استان وارد میکردند.
برخورد قاطع با متخلفان استخراج غیرمجاز رمز ارز
مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان روز چهارشنبه به رسانهها گفت: استخراج غیرمجاز رمز ارز با استفاده از برق عمومی، اقدامی غیرقانونی و خلاف مقررات است که ضمن ایجاد ناترازی در شبکه برق، به حقوق سایر مشترکان نیز آسیب میزند.
شیرزاد جمشیدی ادامه داد: شرکت توزیع برق خرمآباد با جدیت با این تخلفات برخورد خواهد کرد.
درخواست از شهروندان برای گزارش موارد مشکوک
وی تاکید کرد: از هماستانیهای صدیق در حفظ و حراست از منابع عمومی، تقاضا داریم هرگونه مشاهده یا اطلاع از انشعاب، کنتور یا مصرف برق غیرمجاز را فوراً گزارش دهند.
مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان گفت: سامانه رسیدگی به انشعابات غیرمجاز شبکه توزیع برق استان لرستان، آمادگی دریافت گزارشهای شما از طریق شماره پیامکی ۳۰۰۰۶۱۲۱ را دارد.
جمشیدی ادامه داد: مشارکت مردمی نقش مهمی در شناسایی و برخورد با متخلفان دارد.
