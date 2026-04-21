به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه رضایی در جریان بازدید سرزده از شرکت‌های برق و گاز لرستان، خواستار برخورد قاطع و قانونی مسئولین با مالکان انشعاب‌های غیرمجاز گاز و برق در استان و اخذ مطالبات و بدهی از دستگاه‌های اجرایی استان شد.

وی گفت: معضل انشعابات غیرمجاز و استفاده از انشعابات غیرقانونی پذیرفتنی نیست و در راستای تحقق عدالت اجتماعی و طبق یک برنامه منسجم، شناسایی و جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز و برخورد با متخلفان دراسرع‌وقت در دستور کار مسئولین شرکت‌های مذکور قرار گیرد و اگر فردی به‌صورت غیرمجاز اقدام کند جرم محقق شده و بر اساس قانون مجازات می‌شود.

بازرس کل لرستان، افزود: ورود خسارات به شبکه توزیع و تأسیسات، اختلال در خدمات‌رسانی منظم، تضییع حقوق سایر مشترکان و کاهش عمر مفید شبکه‌های توزیع از دیگر مضرات انشعابات غیرمجاز برشمرد.

رضایی، همچنین باتوجه‌به شرایط کنونی کشور، به بررسی نکات ایمنی و لزوم رعایت پدافند غیرعامل، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و حضور به‌موقع در زمان وقوع حادثه و خسارات به تجهیزات بالاخص در شرایط جنگی هشدارهای لازم را صادر کرد.