به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، بنیاد ملی علم ایران (INSF) از پایان‌نامه‌های دستیاران بالینی در مقاطع تخصصی، فوق‌تخصصی و فلوشیپ علوم پزشکی و دامپزشکی حمایت مالی می‌کند.

این اقدام با هدف ارتقای کیفیت پژوهش‌های بالینی، افزایش انگیزه پژوهشی در میان دستیاران و دانش‌آموختگان مقطع دکتری حرفه‌ای، تقویت توانمندی‌های علمی و هدایت پایان‌نامه‌ها و طرح‌های پژوهشی به سوی تولید شواهد معتبر انجام می‌شود.

بر این اساس، این حمایت‌ها در راستای ارائه راهکارهای مبتنی بر شواهد برای حل چالش‌های اولویت‌دار نظام سلامت کشور طراحی شده است. همچنین طرح‌های پژوهشی دانش‌آموختگان مقاطع دکتری حرفه‌ای و مقاطع تخصصی رشته‌های بالینی نیز مشمول این حمایت مالی خواهند بود.

شرایط بهره‌مندی از این حمایت‌ها در جدول پیوست اطلاعیه ارائه شده است و متقاضیان می‌توانند برای ارسال طرح‌های خود به سامانه کایپر مدیریت پژوهش‌های بنیاد ملی علم ایران مراجعه کنند.