چوگان فراتر از یک بازی است؛ نماد هویت تمدنی ایران در قلب نقش جهان

به گزارش خبرنگار مهر ،مراسم رونمایی از طرح جامع احیاء ورزش چوگان صبح چهارشنبه با حضور سید رضا صالح امیری وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی و حمزه ایلخانی زاده از پیشکسوتان برجسته این رشته در میدان تاریخی نقش جهان اصفهان برگزار شد. وزیر میراث فرهنگی در ابتدای سخنان خود ضمن ابلاغ سلام و پیام ریاست محترم جمهور به مردم خون‌گرم و مهمان‌نواز استان اصفهان اظهار کرد: مجموعه دولت هیچ شأنی جز خدمت برای خود قائل نیست و با انتخاب استانداری کاردان و تیمی مدیریتی در استان تلاش می‌کند تا از فشار بر مردم بکاهد.

وی در ادامه با اشاره به آسیب‌های وارد شده به بناهای تاریخی کشور در پی اقدامات دشمنان نظام تصریح کرد: در جریان حملات اخیر رژیم صهیونیستی و حاکمان کاخ سفید تعداد ۱۴۹ بنای تاریخی در سراسر کشور دچار آسیب شد که پس از تهران اصفهان بیشترین زخم را برداشت. با این وجود حاکمان بی خرد بدانند که فرهنگ و تمدن و تبار ایران زمین با تخریب چند بنا از بین نخواهد رفت زیرا هویت ما متکی بر پیشینه ای کهن است. وی با اشاره به ثبت دره‌های خرم‌آباد در یونسکو که گویای ۶۳ هزار سال قدمت زیست بشر در ایران است افزود: تیم‌های متخصص مرمت و معماری استان اصفهان با تکیه بر دانش فنی خود این بناها را بازسازی خواهند کرد و در آینده‌ای نه چندان دور شاهد اصفهان زیباتر و باشکوه‌تر از امروز خواهیم بود.

صالح امیری در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه چوگان در فرهنگ ملی اشاره کرد و با تقدیر از تلاش‌های حمزه ایلخانی زاده به عنوان پدر چوگان ایران و نقش دکتر داورزنی در حمایت از این رشته اظهار کرد: چوگان را نباید تنها به عنوان یک بازی نگریست بلکه این رشته بخشی از هویت ایرانیان است. وی تاکید کرد چوگان یک رویداد بزرگ ثبت شده در یونسکو است که امروز در میدان نقش جهان معنای جدیدی یافته و نشان می‌دهد که هویت ورزشی در هویت میراث فرهنگی متجلی شده است و این نقطه زیبایی است که باید قدر آن را بدانیم.

وزیر میراث فرهنگی در پایان سخنان خود با بیان اینکه اصفهان قطب تمدنی گردشگری و صنایع دستی کشور است ابراز امیدواری کرد که با تلاش استاندار و مجموعه مدیران ورزشی اصفهان به قطب ورزش ایران نیز تبدیل شود. وی تصریح کرد که برای تمامی دغدغه‌مندان نشاط اجتماعی و اهتزاز پرچم ایران در جهان این مسیر با جدیت دنبال خواهد شد.