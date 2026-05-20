رونمایی از طرح جامع احیای چوگان در نقش جهان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون چوگان، با حضور صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از طرح جامع احیای ورزش چوگان در میدان نقش جهان اصفهان بعنوان قدیمی‌ترین استادیوم استاندارد دنیا رونمایی شد.



احداث زمین مینی چمن جهت میزبانی رقابت های بین المللی احیای کاربری میدان نقش جهان و بازی چوگان از اهداف این طرح خواهد بود.



جمالی نژاد استاندار اصفهان، حمزه ایلخانی زاده سفیرکبیر چوگان و عضو فدراسیون جهانی چوگان، موذن زاده دبیر فدراسیون چوگان، فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران بخش خصوصی در حوزه چوگان در این مراسم حضور داشتند.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تاکید بر لزوم رسمیت شناختن بخش خصوصی برای شکوفایی اقتصادی و گردشگری، چوگان را فراتر از یک بازی صرف و تجلی هویت تاریخی ایران دانست و از برنامه‌ریزی برای تبدیل اصفهان به قطب جدید ورزش کشور خبر داد.