فرمانده مرزبانی فراجا: امنیت پایدار در مرزها برقرار است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان با حضور در مرزهای غرب هرمزگان ضمن بازدید از آخرین وضعیت آمادگی مرزبانان از زحمات شبانه روزی آنان قدردانی کرد.

سردار جاویدان در این بازدید اظهار کرد: با همه تهدیداتی که پیرامون مرزها وجود دارد، بحمدالله امنیت پایدار در مرزها و کشور برقرار است، چرا که کشور رهبر و مردم بزرگی دارد و ارتباط مردم و مقام معظم رهبری مدظله العالی در آن بسیار محکم است.

فرمانده مرزبانی انتظامی کشور با عنوان اینکه به امنیت حاکم بر مرزهای کشور افتخار می کنیم، بر نقش موثر مرزبانی فراجا در تأمین امنیت مرزها اشاره کرد و گفت: خوشبختانه مجموعه مرزبانی انتظامی نقش بسیار پررنگ و بزرگی در ایجاد امنیت در مرزهای کشور دارد و ما قدردان این نعمت و افتخار عظیم هستیم.

سردار جاویدان تأکید کرد: انجام وظیفه در راستای تأمین امنیت به خصوص مرزها برای ما یک توفیق الهی است و خدا را شاکریم که این افتخار نصیب مجموعه مرزبانی شده است.