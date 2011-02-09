مسکن مهر صنعتی سازی مسکن در خراسان رضوی را رونق داد

محمدرضا قاسمی، در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، افزود: استفاده از فناوری های نوین ساختمانی، در طرح مسکن مهر، موجب رونق صنعتی سازی در این بخش مهم شده است.

وی ادامه داد: واحدهای طرح مسکن مهر، با در نظر گرفتن سازه های فنی و کیفیت مصالح ساختمانی، در حال ساخت است.

قاسمی با بیان اینکه ۵۲ درصد از مسکن مهر در این استان با استفاده از فناوری‌های نوین صنعت ساختمان، در حال ساخت است، اظهارداشت: در حال حاضر، طبق آمار موجود ۳۲ هزار واحد از ۶۲ هزار واحد سهمیه مسکن مهر استان، با این روش ساخته می شود.

قاسمی سپس به جایگاه ویژه استفاده از فناوری های نوین ساختمانی، در ساخت واحدهای مسکونی مهر استان خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: استان خراسان رضوی از پیشتازان استفاده از فناوری های نوین ساختمانی، در ساخت واحدهای مسکونی است.‌

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان خراسان رضوی در ادامه از نظارت بر پروژه های مسکن مهر از راه دور و با استفاده از سیستم مانیتورینگ خبر داد.

بر اساس برنامه چهارم توسعه، سهم استان خراسان رضوی در ساخت و ساز با استفاده از فناوری های نوین ساخت و ساز بایستی به 25 درصد برسد.