لزوم تقویت کریدورهای ترانزیتی در استان خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ذاکری ظهر شنبه در نشست خبری اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی با اشاره به رشد اشتغال و توسعه زیرساختی در استان، به بررسی وضعیت مسیرهای ترانزیتی پرداخت و اظهار کرد: یکی از محورهای بسیار مهم و تأثیرگذار، مسیرهای مرزی است که دارای طرح‌های توسعه‌ای مشخصی هستند.

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی، با اشاره به اقدامات انجام شده در مسیرهای استراتژیک افزود: در مسیر سبزوار سه راهی چکنه و مرکز کشور که از اهمیت بالایی برخوردار است، توانستیم ماده ۲۳ را اخذ کنیم. این اقدام طبق ضوابط قانونی انجام شده و امید است که بتوانیم اعتبار مناسبی را برای تکمیل این مسیر تخصیص دهیم.

وی همچنین به پیشرفت‌های حاصل شده در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی اشاره کرد و گفت: در حوزه جاده‌ای، یکی از مسیرهای ترانزیتی مهم که در نزدیکی منطقه جمشید قرار دارد، مورد توجه قرار گرفته است. همچنین در مسیر شمال به جنوب که فعالیت‌های گسترده‌ای در آن در جریان است، دو هفته گذشته شاهد برگزاری مراسم ریل‌گذاری بوده‌ایم که نشان‌دهنده توجه ویژه استان به این حوزه در مقایسه با گذشته است.

مرزهای شرقی در کانون معادلات منطقه‌ای

ذاکری با تحلیل ابعاد کلان، ضمن تاکید بر اهمیت توجه به کریدور شرق، گفت: با توجه به به‌هم‌ریختگی معادلات در غرب آسیا و مسائلی که در نوار ساحلی کشور (مانند آنچه در بندر شهید رجایی رخ داد) مشاهده می‌شود، اهمیت مرزهای شرقی و به تبع آن، حوزه مهندسی و ساخت در این مناطق، افزایش یافته است.