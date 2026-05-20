به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا خسروی صبح چهارشنبه در گفتگو با رسانه‌ها از جریمه دو هزار و ۶۷۳ تخلف حادثه‌ساز توسط بازرسان نامحسوس در استان خبر داد و افزود: بازرسان نامحسوس پلیس راهنمایی و رانندگی با پوشش موقعیت‌های مختلف ترافیکی در معابر و جاده ها، به شناسایی و ثبت تخلفات رانندگی می پردازند.

وی ادامه داد: این طرح که با مشارکت افراد منتخب، قانونمند و آموزش دیده انجام می شود، می تواند نقشی مؤثر در انضباط بخشی رانندگان و کاهش تخلفات رانندگی ایفا کرده است.

سرهنگ خسروی با بیان اینکه از ابتدای سال با گسترش فعالیت‌ حدود ۱۰۰ نفر از بازرسان نامحسوس که از میان خود شهروندان هستند، بیشترین تمرکز بر شناسایی رانندگان پرخطر بوده است، گفت: در بین ۲۴ تخلف رانندگی که بازرسان نامحسوس می توانند به شناسایی و گزارش و ثبت آن از طریق نرم‌افزار نصب شده در گوشی خود اقدام نمایند، تخلفات حادثه ساز و رانندگان پر خطر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی بیان کرد: طرح بازرسان نامحسوس، گام مهم در تقویت انضباط ترافیکی و حفظ جان مردم است لذا امیدواریم با ادامه دار بودن این اقدامات در طول سال، شاهد کاهش تخلفات رانندگی و بهبود در الگوهای رفتاری رانندگان قانون گریز و در نتیجه کاهش تصادفات و افزایش امنیت ترافیکی در معابر شهری و جاده‌ای باشیم.