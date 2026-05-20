به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر خلبان علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در پیامی به مناسبت گرامیداشت سالروز شهادت آیت الله سید ابراهیم رئیسی و دیگر شهدای خدمت نوشت: آنان دل در گرو مردم داشتند؛ ساده زیستند، بیادعا کوشیدند و در سختترین شرایط، امید را در جان جامعه زنده نگاه داشتند و همچون مردانی بودند که مسئولیت را امانتی الهی میدانستند و خدمت را والاترین شأنِ مدیریت.
وی افزود: «خادم الرضا» شهید آیت الله رئیسی با روحیهای خستگیناپذیر، میدان خدمت را بر هر مصلحت شخصی ترجیح میداد و منش مدیریتی او بر سه ستون استوار بود: عدالت، کارآمدی و مردمیبودن.
سرلشکر عبداللهی بیان کرد: شهید رئیسی عدالت را در توزیع فرصتها و توجه به اقشار مختلف جامعه جستوجو میکرد؛ کارآمدی را در پیگیری مستمر امور و حضور میدانی معنا میبخشید؛ و مردمیبودن را نه در کلام، که در رفتار و سلوک روزانه خویش جلوهگر میساخت.
فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا اظهار کرد: شهید رئیسی نشان داد که میتوان در بالاترین سطوح مسئولیت ایستاد و در عین حال، فروتن و پاسخگو باقی ماند.
فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا بیان کرد: شهید رئیسی عدالت را در توزیع فرصتها و توجه به اقشار مختلف جامعه جستوجو میکرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر خلبان علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در پیامی به مناسبت گرامیداشت سالروز شهادت آیت الله سید ابراهیم رئیسی و دیگر شهدای خدمت نوشت: آنان دل در گرو مردم داشتند؛ ساده زیستند، بیادعا کوشیدند و در سختترین شرایط، امید را در جان جامعه زنده نگاه داشتند و همچون مردانی بودند که مسئولیت را امانتی الهی میدانستند و خدمت را والاترین شأنِ مدیریت.
نظر شما