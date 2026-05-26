به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راه‌های کشور آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور را تشریح کرد و از ترافیک سنگین در محورهای شمالی به‌ویژه آزادراه تهران - شمال، محور چالوس و هراز خبر داد.

بر اساس اعلام این مرکز، تردد از محور چالوس در مسیر شمال به جنوب تا اطلاع بعدی ممنوع بوده و این محور به‌صورت یک‌طرفه مدیریت می‌شود.

همچنین ترافیک در آزادراه تهران - شمال مسیر جنوب به شمال در محدوده تونل ۱۳، حدفاصل تونل‌های ۱۷ و ۱۸ و همچنین تونل البرز تا انتهای آزادراه سنگین گزارش شده است.

در محور چالوس مسیر جنوب به شمال نیز حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه ترافیک سنگین جریان دارد.

مرکز مدیریت راه‌ها همچنین از ترافیک سنگین در محور هراز مسیر جنوب به شمال در محدوده‌های آب‌اسک، رینه و گزنک و نیز ترافیک در مسیر رفت و برگشت محدوده سه‌راهی چلاو خبر داد.

بر اساس این گزارش، تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه تهران - پردیس، آزادراه قزوین - رشت در مسیر رفت و برگشت و همچنین آزادراه تهران - شمال در مسیر شمال به جنوب روان است.

طبق اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور، محورهای شمالی در حال حاضر فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

در سایر محورهای کشور نیز ترافیک سنگین در آزادراه تهران - کرج - قزوین محدوده استاندارد و حدفاصل مهرشهر تا گلدشت گزارش شده است.

همچنین در آزادراه قزوین - کرج - تهران حدفاصل بهشت سکینه تا گلدشت، پل فردیس تا پل کلاک و محدوده گرمدره بار ترافیکی سنگین است.

بر اساس این گزارش، آزادراه تهران - ساوه حدفاصل عوارضی تهران تا رضی‌آباد و آزادراه ساوه - تهران در محدوده‌های اورین، نسیم‌شهر و عوارضی تهران نیز با ترافیک سنگین مواجه هستند.

مرکز مدیریت راه‌ها همچنین اعلام کرد ترافیک در آزادراه قم - تهران حدفاصل قیصرآباد تا عوارضی تهران سنگین است.

در بخش محورهای مسدود شریانی نیز محور قدیم بستان‌آباد - میانه در حدفاصل قره‌چمن تا میانه مسدود است و تردد از مسیرهای جایگزین قره‌چمن - کوهسالار علیا - سه‌راهی ترکمانچای - راه روستایی چپقلو - میانه و همچنین قره‌چمن - راه فرعی هشترود - میانه انجام می‌شود.

همچنین محور غیرشریانی پاتاوه - دهدشت تا اطلاع بعدی مسدود اعلام شده است.