به گزارش خبرگزاری مهر، حسین کاشانیپور، شهردار منطقه ۱۶ از تکمیل موفقیتآمیز فاز چهارم پروژه اصلاح هندسی و ایمنسازی بزرگراه آزادگان خبر داد. وی با تأکید بر پیشرو بودن این منطقه در جایگزینی حفاظهای فرسوده با نیوجرسیهای مستحکم، این اقدام را گامی کلیدی در کاهش سوانح و ارتقای ضریب ایمنی تردد شهروندان در این شریان حیاتی دانست.
شهردار منطقه، با تشریح جزئیات این دستاورد عمرانی اظهار داشت: پروژه اصلاح هندسی رفیوژ میانی بزرگراه آزادگان که در راستای اجرای مصوبات اداره کل مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری تهران برنامهریزی شده بود، در محدوده حدفاصل پل راهآهن تا خیابان فدائیان اسلام اجرا شد. این عملیات در مسافتی به طول ۱۴۱۰ متر، از انتهای بهمن ماه سال گذشته کلید خورد و با اجرای علمی تخریب رفیوژهای قدیمی و جایگزینی آنها با تکنیوجرسیهای جدید، به مرحله اجرا درآمد.
وی با اشاره به شرایط خاص اجرای این پروژه افزود: نکته قابل توجه درباره این پروژه، تداوم فعالیت اجرایی آن بدون کوچکترین وقفه، حتی در ایام دشوار اخیر و تجاوز دشمن به کشور است. تیمهای اجرایی ما با عزمی راسخ در هفته دوم اردیبهشتماه سال جاری، با تکمیل کانال هدایت آبهای سطحی و جانمایی دقیق نیوجرسیها، بخش اصلی این اصلاحات را به اتمام رساندند.
شهردار منطقه ۱۶ درخصوص اقدامات تکمیلی و جمعآوری گاردریلها بیان کرد: پس از پایان عملیات آسفالت حاشیه نیوجرسیها در تندروی بزرگراه، فرآیند جمعآوری گاردریلهای مسیر شرق به غرب آغاز شد که تاکنون ۸۷۰ متر از این حفاظها جمعآوری شده و موارد باقیمانده نیز تا پایان هفته جاری به طور کامل پاکسازی خواهند شد.
کاشانیپور در پایان با تأکید بر اهمیت ایمنی در معابر بزرگراهی خاطرنشان کرد: این طرح که از اولویتهای مهم حوزههای ستادی شهرداری تهران است و در تمامی مناطق صاحببزرگراه آزادگان در دست اقدام است، در منطقه ۱۶ با موفقیت و به عنوان منطقه پیشرو به پایان رسید. امیدواریم با این اقدام زیرساختی، شاهد کاهش قابلتوجه سوانح و ارتقای ایمنی سفرهای درونشهری برای هموطنان عزیزمان باشیم.
