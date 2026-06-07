به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری منطقه ۱۶، حسین کاشانیپور شهردار منطقه با اشاره به اقدامات گسترده معاونت حملونقل و ترافیک در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: در سال گذشته بیشترین تعداد اقدامات مربوط به اصلاح هندسی و رفع نقاط حادثهخیز طی یک دهه اخیر در سطح منطقه ۱۶ به اجرا درآمد و در مجموع حدود ۲۰ پروژه در این حوزه توسط همکاران معاونت حملونقل و ترافیک به انجام رسید.
وی افزود: در قالب این پروژهها، بیش از ۱۷ هزار مترمربع عملیات اجرایی اصلاح هندسی در معابر و نقاط مختلف منطقه اجرا شد که نقش مؤثری در ارتقای ایمنی تردد شهروندان و کاهش مخاطرات ترافیکی داشته است.
کاشانیپور با اشاره به یکی از مهمترین اقدامات انجامشده در سال گذشته گفت: منطقه ۱۶ به عنوان نخستین و تنها منطقه شهر تهران، پروژه احداث تکنیوجرسی و اصلاح هندسی رفیوژ میانی بزرگراه آزادگان را به طور کامل به پایان رسانده و در حال حاضر تنها منطقهای است که ایمنسازی رفیوژ میانی این بزرگراه در محدوده آن به صورت کامل اجرا شده است.
شهردار منطقه ۱۶ همچنین از اجرای گسترده طرحهای مرتبط با تجهیزات ایمنی ترافیک خبر داد و تصریح کرد: در سال ۱۴۰۴ بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ استوانه ترافیکی، ۳۲۰ بشکه ترافیکی و ۴۳ کاشنتانک در معابر مختلف منطقه نصب شد.
وی ادامه داد: همچنین حدود ۹۴ کیلومتر از معابر منطقه خطکشی ترافیکی شد و ۹ هزار و ۸۰۰ متر طول کانال هدایت عابر پیاده به همراه یکهزار و ۸۷۰ بلوک عابر پیاده در نقاط مختلف منطقه اجرا شد.
کاشانیپور با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه تجهیزات روشنایی و هشداردهنده ترافیکی خاطرنشان کرد: در سال گذشته ۳۸ چراغ چشمکزن جدید در سطح معابر نصب و ۱۲۰ چراغ چشمکزن موجود نیز بازسازی، تعمیر و رفع نقص شد.
وی در پایان تأکید کرد: سال ۱۴۰۴ از جمله سالهای موفق منطقه ۱۶ در حوزه ارتقای ایمنی ترافیک و ساماندهی معابر بود و امیدواریم با تداوم این روند، در سال جاری نیز بتوانیم گامهای مؤثر و ماندگاری در راستای افزایش ایمنی و رفاه شهروندان برداریم.
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